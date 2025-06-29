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Секрет сладкой клубники на следующий год — и он зависит от ваших действий сегодня

4:26
Садоводство

Собрали последние ягоды и решили, что клубничный сезон закончен? Не спешите! Самое важное для будущего урожая начинается именно сейчас. Чтобы на следующий год грядки порадовали сочными и сладкими плодами, клубнику нужно правильно восстановить — от обрезки до зимнего укрытия.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Шаг 1. Обрезка: перезагрузка куста

После плодоношения кусты выглядят измотанными — листья вянут, усы ползут в стороны. Но резать их сразу не стоит. Подождите 2-3 недели: за это время листья отдадут питательные вещества корням. Потом берите секатор, обработанный спиртом, и аккуратно удаляйте всё лишнее:

  • Старые и больные листья.
  • Разросшиеся усы, если не планируете размножение.

В центре розетки оставьте 5-7 молодых листочков — они отвечают за восстановление куста. Полное скашивание проводят только при болезнях. В остальных случаях это только вредит.

Шаг 2. Прополка и рыхление: возвращаем дыхание

Очистите грядки от сорняков — они крадут у клубники воду и питание. Затем аккуратно взрыхлите землю на 5-7 см, не повредив корни. Если они оказались на поверхности, подсыпьте свежей земли.

Теперь добавьте мульчу — солому, хвою или компост. Это:

  • Сохраняет влагу.
  • Не даёт сорнякам расти.
  • Защищает ягоды при втором плодоношении.

Шаг 3. Полив: не жалеем, но и не заливаем

После обрезки и прополки клубнике нужно пить. В жару поливайте 2-3 раза в неделю, в прохладу — раз в 5-7 дней. Главное:

  • Используйте тёплую воду.
  • Лейте под корень, не по листьям.
  • Проверяйте влажность на глубине 5 см.

Если есть капельный полив — отлично: это сэкономит воду и убережёт корни от гнили.

Шаг 4. Подкормки: еда для следующего сезона

В июле вносите комплексное удобрение с формулой 20:20:20 и пару граммов янтарной кислоты на 10 л воды. В августе переходите на фосфор и калий: суперфосфат и сульфат калия по 1 ст. ложке на квадратный метр.

До конца июля можно использовать органику: настои крапивы или коровяка. Важно — не переборщить с дозировкой. Лучше чаще и по чуть-чуть, чем сразу ведро — иначе земля "засолится".

Шаг 5. Защита от болезней и вредителей

Даже на ухоженных грядках могут появиться грибки или вредители. Чтобы этого избежать:

  • В июле опрыскайте клубнику бордоской жидкостью или фунгицидом ("Хорус"),
  • От вредителей подойдут инсектициды вроде "Актары".

Альтернатива — народные средства: зола, марганцовка. Но если куст сильно болен, лучше его удалить и сжечь.

Ремонтантная клубника — особый подход

Такие сорта плодоносят дважды, поэтому требуют деликатного ухода. После июньского урожая:

  • Обрезайте только старые цветоносы и плохие листья,
  • Регулярно подкармливайте (раз в 10-14 дней),
  • Мульчируйте почву.

В сентябре все цветоносы удалите — пусть куст отдохнёт перед зимой.

Пересадка: обновляем грядки

Клубнику нужно пересаживать каждые 3-4 года. Лучшее время — июль и август. Как действовать:

  • Укорените усы в июле.
  • В августе отсадите их на новое место.
  • Подготовьте участок с перегноем (5-6 кг на 1 м²).
  • Поливайте каждые 3-4 дня до укоренения.

Старые кусты пересаживайте только в крайнем случае — они плохо приживаются.

Финал: готовим клубнику к зиме

Сентябрь — время подкормки фосфором и калием. Перед первыми морозами полейте грядки обильно — это так называемый зарядковый полив. Укрывать агроволокном или хвоей нужно только после заморозков, чтобы растения успели закалиться.

Следуя этим шагам, вы поможете клубнике восстановиться и весной увидеть здоровые, крепкие кусты, готовые к новому урожаю.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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