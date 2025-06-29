Секрет сладкой клубники на следующий год — и он зависит от ваших действий сегодня

Собрали последние ягоды и решили, что клубничный сезон закончен? Не спешите! Самое важное для будущего урожая начинается именно сейчас. Чтобы на следующий год грядки порадовали сочными и сладкими плодами, клубнику нужно правильно восстановить — от обрезки до зимнего укрытия.
После плодоношения кусты выглядят измотанными — листья вянут, усы ползут в стороны. Но резать их сразу не стоит. Подождите 2-3 недели: за это время листья отдадут питательные вещества корням. Потом берите секатор, обработанный спиртом, и аккуратно удаляйте всё лишнее:
В центре розетки оставьте 5-7 молодых листочков — они отвечают за восстановление куста. Полное скашивание проводят только при болезнях. В остальных случаях это только вредит.
Очистите грядки от сорняков — они крадут у клубники воду и питание. Затем аккуратно взрыхлите землю на 5-7 см, не повредив корни. Если они оказались на поверхности, подсыпьте свежей земли.
Теперь добавьте мульчу — солому, хвою или компост. Это:
После обрезки и прополки клубнике нужно пить. В жару поливайте 2-3 раза в неделю, в прохладу — раз в 5-7 дней. Главное:
Если есть капельный полив — отлично: это сэкономит воду и убережёт корни от гнили.
В июле вносите комплексное удобрение с формулой 20:20:20 и пару граммов янтарной кислоты на 10 л воды. В августе переходите на фосфор и калий: суперфосфат и сульфат калия по 1 ст. ложке на квадратный метр.
До конца июля можно использовать органику: настои крапивы или коровяка. Важно — не переборщить с дозировкой. Лучше чаще и по чуть-чуть, чем сразу ведро — иначе земля "засолится".
Даже на ухоженных грядках могут появиться грибки или вредители. Чтобы этого избежать:
Альтернатива — народные средства: зола, марганцовка. Но если куст сильно болен, лучше его удалить и сжечь.
Такие сорта плодоносят дважды, поэтому требуют деликатного ухода. После июньского урожая:
В сентябре все цветоносы удалите — пусть куст отдохнёт перед зимой.
Клубнику нужно пересаживать каждые 3-4 года. Лучшее время — июль и август. Как действовать:
Старые кусты пересаживайте только в крайнем случае — они плохо приживаются.
Сентябрь — время подкормки фосфором и калием. Перед первыми морозами полейте грядки обильно — это так называемый зарядковый полив. Укрывать агроволокном или хвоей нужно только после заморозков, чтобы растения успели закалиться.
Следуя этим шагам, вы поможете клубнике восстановиться и весной увидеть здоровые, крепкие кусты, готовые к новому урожаю.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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