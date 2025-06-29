Сделали покос — теперь делайте подкормку: трава работает лучше покупных удобрений

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После каждого покоса на даче остаются горы зелёной массы. Кто-то спешит отправить её в компостную яму или просто выносит за пределы участка. И зря. Ведь скошенная трава — это натуральный источник азота, калия и микроэлементов. Она может стать и подкормкой, и укрытием, и даже основой для тёплой грядки. Главное — знать, как правильно её применить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компост из скошенной травы

Компост: основа плодородной земли

Сложить траву в кучу и ждать — звучит просто, но важно соблюдать баланс. Свежее зелёное — "мокрая" часть, а для правильного компоста нужна ещё и "сухая": листья, опилки, солома. Добавьте немного земли, ворошите кучу и следите за влажностью. Получится рыхлая, ароматная почва, богатая питательными веществами.

Нет места для кучи? Используйте чёрные пакеты: утрамбуйте туда траву, добавьте ЭМ-препарат, плотно завяжите и оставьте в тени. Через пару месяцев получите удобрение без запаха и хлопот.

Мульча: укрытие от жары и сорняков

Подвяленная трава отлично защищает грядки от пересыхания и сорняков. Просто расстелите её вокруг растений слоем 5-10 см, оставив "дышащее" пространство у стеблей. Мульча разлагается, питая землю, и удерживает влагу даже в жару.

Хотите усилить эффект? Оставьте свежую траву в куче на 2-3 дня до лёгкого "разогрева", а потом уложите под кусты. Такая "горячая" мульча работает активнее и быстрее насыщает почву полезными веществами.

Жидкие подкормки: бродилка или компостный чай

Травяной настой — это настоящая "бродиловка" из крапивы, одуванчика или клевера. Заполните ёмкость на 2/3 зеленью, залейте водой и дайте настояться неделю. Добавьте немного сахара или лимонной кислоты — и получите концентрированную подкормку для томатов, капусты, ягод.

Смущает запах? Тогда выберите компостный чай. Заверните траву в чёрный мешок, слегка увлажните, оставьте в тени на 10 дней, потом переложите массу в ведро, залейте водой — и можно поливать без разбавления. А остатки травы используйте как мульчу или снова в компост.

Укрытие и тёплые грядки

Зимой сухая трава пригодится для защиты растений от морозов. Слой в 15-20 см над клубникой или цветами спасёт от подмерзания. А весной скошенная трава становится отличной начинкой для тёплых грядок. В траншею кладут траву, компост, навоз — и сверху землю. При разложении трава выделяет тепло, а растения растут быстрее.

Что подойдёт, а что — нет

Подходящие растения

Крапива.

Одуванчик.

Клевер.

Сныть.

Немного полыни или пижмы (от вредителей).

Избегайте

Злаков (распространяют семена).

Борщевика (опасен).

Больных растений (источник заболеваний).

Косите до цветения, сушите траву, не используйте металлические бочки для настоев, не добавляйте золу в бродиловку — иначе потеряете азот.

Скошенная трава — это не отходы, а ресурс. Пусть она работает на ваш урожай.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

