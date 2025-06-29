Сделали покос — теперь делайте подкормку: трава работает лучше покупных удобрений

После каждого покоса на даче остаются горы зелёной массы. Кто-то спешит отправить её в компостную яму или просто выносит за пределы участка. И зря. Ведь скошенная трава — это натуральный источник азота, калия и микроэлементов. Она может стать и подкормкой, и укрытием, и даже основой для тёплой грядки. Главное — знать, как правильно её применить.
Сложить траву в кучу и ждать — звучит просто, но важно соблюдать баланс. Свежее зелёное — "мокрая" часть, а для правильного компоста нужна ещё и "сухая": листья, опилки, солома. Добавьте немного земли, ворошите кучу и следите за влажностью. Получится рыхлая, ароматная почва, богатая питательными веществами.
Нет места для кучи? Используйте чёрные пакеты: утрамбуйте туда траву, добавьте ЭМ-препарат, плотно завяжите и оставьте в тени. Через пару месяцев получите удобрение без запаха и хлопот.
Подвяленная трава отлично защищает грядки от пересыхания и сорняков. Просто расстелите её вокруг растений слоем 5-10 см, оставив "дышащее" пространство у стеблей. Мульча разлагается, питая землю, и удерживает влагу даже в жару.
Хотите усилить эффект? Оставьте свежую траву в куче на 2-3 дня до лёгкого "разогрева", а потом уложите под кусты. Такая "горячая" мульча работает активнее и быстрее насыщает почву полезными веществами.
Травяной настой — это настоящая "бродиловка" из крапивы, одуванчика или клевера. Заполните ёмкость на 2/3 зеленью, залейте водой и дайте настояться неделю. Добавьте немного сахара или лимонной кислоты — и получите концентрированную подкормку для томатов, капусты, ягод.
Смущает запах? Тогда выберите компостный чай. Заверните траву в чёрный мешок, слегка увлажните, оставьте в тени на 10 дней, потом переложите массу в ведро, залейте водой — и можно поливать без разбавления. А остатки травы используйте как мульчу или снова в компост.
Зимой сухая трава пригодится для защиты растений от морозов. Слой в 15-20 см над клубникой или цветами спасёт от подмерзания. А весной скошенная трава становится отличной начинкой для тёплых грядок. В траншею кладут траву, компост, навоз — и сверху землю. При разложении трава выделяет тепло, а растения растут быстрее.
Косите до цветения, сушите траву, не используйте металлические бочки для настоев, не добавляйте золу в бродиловку — иначе потеряете азот.
Скошенная трава — это не отходы, а ресурс. Пусть она работает на ваш урожай.
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