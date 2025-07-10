Вырастить горы малины с одного куста мешает одна ошибка, о которой почти никто не догадывается

Почему малина плохо плодоносит: основные ошибки ухода и полива

4:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные кусты малины радуют глаз, но не всегда щедры на урожай. Садоводы годами недоумевают, почему при правильной посадке и регулярном уходе ягоды становятся мелкими, их мало или не бывает вовсе. Причина, которая остаётся незаметной, кроется… прямо под ногами. Ошибка, допущенная у основания куста, годами лишает малину сил и урожая.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Главные признаки, что с малиной что-то не так

Есть несколько тревожных сигналов, которые подсказывают: малина страдает и не реализует весь потенциал.

Листья бледнеют или желтеют, особенно весной.

Побеги растут медленно, несмотря на тёплую погоду.

Плоды редкие, мелкие, а иногда их вообще нет.

После полива или дождя у куста долго стоит вода.

Такие симптомы чаще всего говорят не о болезни, а о скрытых проблемах с уходом и почвой.

Самая частая ошибка — у корней

Ключ к хорошему урожаю — это состояние почвы у подножия куста. Если здесь допущена ошибка, никакие удобрения не спасут. Причины кроются в двух крайностях: избыток влаги и плохой дренаж или, наоборот, пересыхание почвы в засуху.

Враг номер один — неправильный полив

Избыток воды душит корни, вызывая их гниение. При этом растение перестаёт получать питательные вещества и прекращает рост. Недостаток влаги тоже губителен: в жару корни иссыхают, побеги вянут и куст начинает погибать.

Проверка проста — достаточно разрыхлить землю у основания куста. Слишком мокрая или наоборот растрескавшаяся земля сразу выдаст проблему. Правильный полив — это баланс между влажностью и сухостью, с учётом погодных условий и типа почвы.

Почва бедная или переуплотнённая

Если почва тяжёлая, глинистая или истощённая, малина страдает от нехватки питания. Листья желтеют, побеги ослабевают, старые ветки засыхают, а новые почти не растут.

Ситуацию исправит регулярное внесение органики — компоста, перепревшего навоза. Отлично работает добавление рогового порошка или крапивного настоя весной — это источник медленного, но качественного минерального питания.

Плохо дренируемая почва — верный путь к неурожаю

Если после дождя у куста стоит вода, значит, корни буквально задыхаются. Постоянная сырость — идеальные условия для грибковых болезней и корневой гнили.

Исправить ситуацию помогут:

Разрыхление почвы вилами для доступа воздуха.

Добавление песка, компоста и перегноя для улучшения структуры.

Создание приподнятых грядок или холмиков под малину.

Место имеет значение

Малина не выносит сквозняков и тесноты. Если куст посажен рядом с деревьями или мощными кустарниками, он вынужден конкурировать за влагу, свет и питание. В результате — плохой рост и скудный урожай.

Кустам нужно минимум 6 часов солнца в день и свободное пространство для циркуляции воздуха. Также важно соблюдать расстояние между растениями, чтобы корни не переплетались.

Неправильная обрезка — удар по урожаю

Частая ошибка — или полное отсутствие обрезки, или чрезмерное удаление побегов. Старые побеги, которые уже дали урожай, забирают ресурсы. Молодые — наоборот, обеспечивают плодоношение.

Обрезать нужно правильно:

Удалять отплодоносившие стебли.

Оставлять сильные побеги прошлого года.

Сохранять оптимальный баланс, чтобы куст не загущался, но и не оголялся.

Как восстановить кусты и вернуть урожай

Правильный уход быстро даёт результат. Вот что нужно сделать:

Улучшить дренаж с помощью насыпи, песка и компоста.

Добавлять в почву органику, богатую калием.

Мульчировать приствольный круг для сохранения влаги.

Настроить полив так, чтобы не было ни засухи, ни болот.

Проводить обрезку в конце зимы по всем правилам.

Когда появятся первые результаты

Изменения видны уже через сезон. Листья становятся ярко-зелёными, куст выпускает новые сильные побеги, начинает активно цвести. На второй год после исправления ошибок малина даёт стабильный и обильный урожай. Даже старые и заброшенные кусты способны ожить, если восстановить правильные условия у их подножия.

Уточнения

Малина - крупный род растений семейства Розовые, включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

