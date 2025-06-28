Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотые фьючерсы: цены на драгметалл продолжают удивлять
Никакой химии: пластиковая вертушка пугает кротов лучше магазинных средств — проверено в любую погоду
Капсула силы: 5 упражнений, которые прокачают всё тело за 10 минут
94-летняя Марла Гиббс покорила красную дорожку с правнучкой: редкий выход легенды
Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать
Чеснок и гвоздика: вот что произойдет, если соединить эти два продукта
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске

Цветочный взрыв: один кухонный ингредиент заставит орхидею цвести, как безумную

2:20
Садоводство

Орхидеи — настоящие аристократы среди комнатных растений. Их изящные цветы способны украсить любой интерьер, но ухаживать за ними не так просто, как кажется. Часто через несколько месяцев после покупки растение теряет цветки, листья желтеют, а корни начинают гнить. Почему так происходит и как добиться пышного и стабильного цветения?

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Arne and Bent Larsen, Haarby, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Орхидея

Где живут орхидеи на самом деле

В дикой природе орхидеи растут не в земле, а на деревьях — они эпифиты. Им хватает влажного воздуха тропических лесов. Дома таких условий нет, поэтому важно обеспечить правильный субстрат. Лучший вариант — смесь кокосового волокна, сосновой коры, мха и перлита. Такая среда легкая, воздухопроницаемая и не даёт корням загнивать.

Одного субстрата мало

Поливать орхидеи нужно аккуратно: перелив опасен. Но даже с идеальной влажностью растение не получит нужное количество минералов — особенно если вода вымывает их из субстрата. Поэтому удобрение — обязательный этап ухода.

Нельзя использовать стандартные удобрения для зелёных комнатных растений. Они могут сжечь корни. Лучше применять минеральные составы с точным соотношением азота, фосфора и калия:

  • весной — больше азота для роста зелени;
  • летом — фосфор и магний для поддержания бутонов;
  • осенью — фосфор и калий, чтобы подготовить орхидею к отдыху.

Удобряют с марта по начало ноября, не чаще 1-2 раз в месяц. Зимой — перерыв, даже если орхидея продолжает цвести.

Натуральные удобрения: работают не хуже

Если хочется обойтись без химии, есть народные способы.

Банановая кожура — кладезь калия, магния и железа. Кожуру заливают водой, настаивают 5-7 дней, а потом этой жидкостью поливают орхидею. Результат можно увидеть очень быстро.

Чеснок — не только полезен в борьбе с вредителями, но и обогащает почву минералами. Две дольки заливают 600 мл воды, настаивают сутки, процеживают и на полчаса погружают в настой корни растения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Золотые фьючерсы: цены на драгметалл продолжают удивлять
Никакой химии: пластиковая вертушка пугает кротов лучше магазинных средств — проверено в любую погоду
Капсула силы: 5 упражнений, которые прокачают всё тело за 10 минут
94-летняя Марла Гиббс покорила красную дорожку с правнучкой: редкий выход легенды
Цветочный взрыв: один кухонный ингредиент заставит орхидею цвести, как безумную
Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать
Чеснок и гвоздика: вот что произойдет, если соединить эти два продукта
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.