Цветочный взрыв: один кухонный ингредиент заставит орхидею цвести, как безумную

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи — настоящие аристократы среди комнатных растений. Их изящные цветы способны украсить любой интерьер, но ухаживать за ними не так просто, как кажется. Часто через несколько месяцев после покупки растение теряет цветки, листья желтеют, а корни начинают гнить. Почему так происходит и как добиться пышного и стабильного цветения?

Фото: commons.wikimedia.org by Arne and Bent Larsen, Haarby, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Орхидея

Где живут орхидеи на самом деле

В дикой природе орхидеи растут не в земле, а на деревьях — они эпифиты. Им хватает влажного воздуха тропических лесов. Дома таких условий нет, поэтому важно обеспечить правильный субстрат. Лучший вариант — смесь кокосового волокна, сосновой коры, мха и перлита. Такая среда легкая, воздухопроницаемая и не даёт корням загнивать.

Одного субстрата мало

Поливать орхидеи нужно аккуратно: перелив опасен. Но даже с идеальной влажностью растение не получит нужное количество минералов — особенно если вода вымывает их из субстрата. Поэтому удобрение — обязательный этап ухода.

Нельзя использовать стандартные удобрения для зелёных комнатных растений. Они могут сжечь корни. Лучше применять минеральные составы с точным соотношением азота, фосфора и калия:

весной — больше азота для роста зелени;

летом — фосфор и магний для поддержания бутонов;

осенью — фосфор и калий, чтобы подготовить орхидею к отдыху.

Удобряют с марта по начало ноября, не чаще 1-2 раз в месяц. Зимой — перерыв, даже если орхидея продолжает цвести.

Натуральные удобрения: работают не хуже

Если хочется обойтись без химии, есть народные способы.

Банановая кожура — кладезь калия, магния и железа. Кожуру заливают водой, настаивают 5-7 дней, а потом этой жидкостью поливают орхидею. Результат можно увидеть очень быстро.

Чеснок — не только полезен в борьбе с вредителями, но и обогащает почву минералами. Две дольки заливают 600 мл воды, настаивают сутки, процеживают и на полчаса погружают в настой корни растения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

