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Один глоток в неделю — и пионы превратятся в королев сада

1:44
Садоводство

Пышные, ароматные и капризные — пионы любят внимание. Но чтобы они действительно "выстрелили" в июне яркими и крупными бутонами, достаточно выполнить всего одно, но важное условие.

Пионы
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Обычно садоводы гонятся за подкормками, идеальной почвой и борьбой с вредителями, забывая о самом очевидном. На самом деле главный секрет красивого цветения кроется в правильном режиме полива. И именно сейчас — тот самый момент, когда стоит отрегулировать график увлажнения, чтобы летом пионы были не просто красивыми, а сказочно пышными.

Поливать меньше — но с умом

Пионы не любят ежедневную "капельницу" и плохо переносят переувлажнение. Вместо частых и поверхностных поливов им нужен один, но по-настоящему глубокий — раз в неделю.

Такой подход помогает влаге проникнуть к корням, стимулируя развитие сильной корневой системы. А крепкие корни — это основа для мощных цветоносов и ярких лепестков, которые держатся дольше обычного.

Когда поливать и сколько

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер, когда солнце уже не обжигает листья. Вода должна проникать минимум на 20-30 см вглубь — именно там находятся основные корни пиона.

Желательно лить воду под корень, избегая попадания на листья и бутоны. Так вы снизите риск грибковых заболеваний и ожогов на солнце.

Не упустите момент

Июнь — ключевой период для формирования пионов. Если в это время вы наладите полив, то уже через пару недель заметите разницу: бутоны станут крупнее, а цветы — ярче и ароматнее.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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