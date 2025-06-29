Огурцы, которые не подводят: ранние, средние и поздние сорта

Хочется посадить огурцы — и не переживать: ни из-за засухи, ни из-за дождя, ни из-за мучнистой росы. Есть такие сорта — выносливые, урожайные и неприхотливые.
Главное — правильно выбрать.
Для средней полосы подойдут сорта, стойкие к переменам погоды и прохладному лету.
Для юга лучше брать засухоустойчивые и жаролюбивые.
А если на участке живут пчёлы — смело сажайте пчелоопыляемые сорта. Они порадуют богатым урожаем.
"Нежинский" и "Феникс" — устойчивы к жаре, дают поздний, но богатый урожай. Идеальны для консервации.
"Герман F1" и "Зозуля F1" — не требуют опыления, растут в теплице и на грядке.
"Маша F1" и "Конни F1" — ранние, поспевают за 40-45 дней.
А если хочется урожай "на подольше" — выбирайте "Клавдию F1" и "Конкурента". Плодоносят стабильно, начиная с 45-50 дня.
Сорта "Маша F1" и "Герман F1" особенно стойки к типичным огуречным напастям: мучнистой росе, пероноспорозу и гнили. А значит — меньше хлопот, больше вкусных плодов.
Выбирайте сорта под себя — и грядка отблагодарит.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.