Подкормка, после которой морковка сочная и ровная — работает просто

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы морковь с грядки была не просто крупной, но и сочной, с яркой сладостью, как у домашних заготовок? Такой, чтобы и в салат, и в сок — без капли сахара?

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Опытные дачники давно знают один простой, но очень действенный способ.

Раствор, который работает

Никаких заморочек и дорогостоящих удобрений. Всё, что нужно — обычный йод из аптеки. Добавьте 7 капель на ведро тёплой воды, размешайте и сразу же полейте морковные грядки.

Подкормку проводят раз в неделю. Не нужно настаивать, не нужны дополнительные компоненты — всё максимально просто.

Почему морковь становится сладкой

Йод помогает растениям усваивать питательные вещества из почвы. Благодаря этому морковка не только хорошо растёт, но и набирает ту самую сочность и сладость, за которую мы её любим.

После таких поливов корнеплоды становятся ровными, налитыми и заметно вкуснее.

Но одного йода мало

Чтобы добиться по-настоящему богатого урожая, важно помнить и о других моментах ухода:

регулярно рыхлите почву;

не забывайте про своевременный полив;

защищайте растения от болезней и вредителей.

В комплексе с йодной подкормкой всё это даёт отличный результат. Морковь получится, как с картинки — и по вкусу, и по виду.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

