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Когда солнца нет неделями, а тля атакует: что поможет спасти грядки

1:37
Садоводство

Кажется, всё идёт не так. Ливень стучит по листьям, будто сговорился с вредителями. Тля никуда не делась — наоборот, жадно впивается в молодые побеги. Урожай на грани, а небо не обещает перемен.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

И всё же есть способ, который работает даже в самую мокрую погоду. Старые дачники давно нашли выход — главное, поймать нужный момент.

Обработка под дождём — возможно ли это

Да, если правильно подобрать средства и момент. Как только дождь утихает хотя бы на три часа — действуйте. Этого времени достаточно, чтобы препарат проник в ткани растения и начал работу.

Секрет в системных инсектицидах — таких, как Биотлин. Они всасываются в листья уже через пару часов, а значит, даже следующий ливень не смоет результат.

Один нюанс, который решает всё

Чтобы защита не ушла в землю вместе с первой каплей, добавьте в раствор прилипатель. Это средство создаёт тончайшую плёнку, удерживая инсектицид на поверхности.

Без прилипателя большая часть раствора просто скатывается — и тля продолжает пир. С прилипателем же даже лёгкий дождик не страшен: вещество успевает подействовать, и вредители погибают почти мгновенно.

Урожай под защитой

Растения получают передышку, набирают силу, и стресс от погодных качелей снижается. Природа своё возьмёт — но если ей немного помочь, результат превзойдёт ожидания.

Не ждите солнца — ловите момент и спасайте сезон разумным решением.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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