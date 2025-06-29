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Вишня каждый год червивая? Вот какой цвет отвлечёт муху от урожая

1:52
Садоводство

Спелая, сочная, наливная… А внутри — белая личинка? Если вы сталкивались с червивой вишней, знайте: всему виной вишнёвая муха, которая откладывает яйца в ещё зелёные плоды.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

Химией тут уже не помочь — особенно в разгар цветения или созревания ягод. Но есть способ попроще. Безопасный, экологичный и, главное, рабочий.

Что нужно

Пара пластиковых бутылок и немного жёлтой краски.

Дело в том, что муха ориентируется на цвет плодов. Жёлтый — её любимый сигнал. И если "подсунуть" ей яркую имитацию ягоды раньше, чем созреет настоящая вишня, она улетит совсем не туда.

Как сделать ловушку:

  • Возьмите прозрачные пластиковые бутылки (1-2 л), снимите этикетки.

  • Покрасьте их снаружи в ярко-жёлтый цвет — водоэмульсионкой или акрилом.

  • Когда краска высохнет, проделайте отверстие в донышке и подвесьте бутылку на шпагат или проволоку.

  • Налейте внутрь немного сладкой приманки: воду с мёдом, сахаром или даже пиво. Можно добавить каплю уксуса.

Когда развешивать

Самое начало окрашивания первых ягод. Важно успеть, пока большая часть урожая ещё зелёная.

Куда вешать

По периметру кроны, с солнечной стороны, на высоте 1,5-2 м. Достаточно 5-6 ловушек на взрослое дерево.

Муха, привлечённая цветом, летит к бутылке, попадает внутрь — и гибнет в жидкости. Ловушки стоит проверять каждые 1-2 дня и обновлять приманку.

Метод прост до смешного, но работает. И по количеству мух в ловушке можно понять, когда угроза миновала — это сигнал, что вредители отступили.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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