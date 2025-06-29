Вишня каждый год червивая? Вот какой цвет отвлечёт муху от урожая

Спелая, сочная, наливная… А внутри — белая личинка? Если вы сталкивались с червивой вишней, знайте: всему виной вишнёвая муха, которая откладывает яйца в ещё зелёные плоды.
Химией тут уже не помочь — особенно в разгар цветения или созревания ягод. Но есть способ попроще. Безопасный, экологичный и, главное, рабочий.
Пара пластиковых бутылок и немного жёлтой краски.
Дело в том, что муха ориентируется на цвет плодов. Жёлтый — её любимый сигнал. И если "подсунуть" ей яркую имитацию ягоды раньше, чем созреет настоящая вишня, она улетит совсем не туда.
Как сделать ловушку:
Возьмите прозрачные пластиковые бутылки (1-2 л), снимите этикетки.
Покрасьте их снаружи в ярко-жёлтый цвет — водоэмульсионкой или акрилом.
Когда краска высохнет, проделайте отверстие в донышке и подвесьте бутылку на шпагат или проволоку.
Налейте внутрь немного сладкой приманки: воду с мёдом, сахаром или даже пиво. Можно добавить каплю уксуса.
Самое начало окрашивания первых ягод. Важно успеть, пока большая часть урожая ещё зелёная.
По периметру кроны, с солнечной стороны, на высоте 1,5-2 м. Достаточно 5-6 ловушек на взрослое дерево.
Муха, привлечённая цветом, летит к бутылке, попадает внутрь — и гибнет в жидкости. Ловушки стоит проверять каждые 1-2 дня и обновлять приманку.
Метод прост до смешного, но работает. И по количеству мух в ловушке можно понять, когда угроза миновала — это сигнал, что вредители отступили.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.