Начните утро с медовой воды — и кишечник работает, как часы: секрет старинного рецепта для очистки

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начинать утро с кофе — привычка многих. Однако всё больше специалистов по здоровому питанию говорят о том, что для запуска организма лучше выбирать воду с мёдом. Это не просто согревающий напиток, но и настоящий природный стимулятор, который мягко активизирует пищеварительную систему и придаёт энергию.

Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветочный мёд

Почему стоит пить воду с мёдом

Этот напиток традиционно ассоциируется с холодным временем года, но на самом деле он полезен в любое время. Особенно актуален он весной, когда организму требуется поддержка и мягкая детоксикация.

Медовая вода:

активизирует обмен веществ,

улучшает пищеварение,

предотвращает запоры,

способствует очищению организма,

укрепляет иммунитет.

Чем ценен мёд

Мёд — один из самых питательных природных продуктов, содержащий:

витамины группы B и витамин C;

минералы — калий, магний, кальций, железо;

фенольные соединения (антоцианы, танины), обладающие противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

Благодаря этим свойствам мёд укрепляет нервную систему, поддерживает микрофлору кишечника и защищает печень. Его антибактериальное действие делает напиток особенно полезным для здоровья ЖКТ.

Как приготовить медовую воду

Для приготовления понадобятся:

1 стакан тёплой воды (не выше 40 °C),

1 чайная ложка натурального мёда.

Мёд растворяется в воде, и напиток употребляется натощак, примерно за 15-20 минут до еды.

Для усиления эффекта можно добавить:

свежевыжатый лимонный сок,

щепотку корицы,

свежие листья мяты или мелиссы.

Важно: слишком горячая вода разрушает ферменты и витамины, содержащиеся в мёде, снижая пользу напитка.

Кому подходит

Медовая вода рекомендована:

людям с нарушениями пищеварения;

тем, кто хочет повысить иммунитет естественным путём;

при сниженной энергии и вялом метаболизме.

Однако людям с избыточным весом и сахарным диабетом следует употреблять напиток умеренно из-за естественного содержания сахаров в мёде.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

