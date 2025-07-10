Вредители бегут без оглядки: простой рулон, который работает мощнее любых инсектицидов

Принцип действия липких ловушек и их применение на участке

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Незаметные, но очень действенные. Липкие ловушки помогают не только сократить количество вредных насекомых, но и вовремя заметить их появление в саду или теплице. Они устойчивы к влаге и солнечному свету, работают долго и безотказно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL·E 3 by OpenAIDALL·E 3 by OpenAI Обработка растений инсектицидами

Как работают липкие ловушки

Принцип прост — всё дело в цвете и липком слое. Полоски действуют по тому же принципу, что и привычные мухоловки. Определённый цвет привлекает насекомых, а клейкий состав мгновенно лишает их свободы.

Каждый, кто хоть раз летом надевал жёлтую одежду, замечал, что к ней липнет больше насекомых. Этот эффект активно используют производители липких ловушек: цвет — главный фактор, который привлекает разных вредителей.

При этом такие полоски выполняют двойную задачу:

Уничтожают пойманных вредителей.

Служат сигналом о появлении и численности насекомых в саду.

Клей не высыхает под солнцем или дождём, поэтому ловушки остаются эффективными в течение всего сезона.

Подбираем цвет правильно

Каждый цвет — для своей группы вредителей. Важно выбрать правильную ловушку для конкретной проблемы.

Жёлтые полоски — самые популярные. Они эффективны против белокрылок, тли, плодовых мух, цикад, сверлильщиков, моли и щитовки. Чаще всего используются в теплицах и парниках.

Синие полоски — направлены против трипсов, которые особенно любят овощные культуры и цветы.

Белые полоски — реже встречаются. Они помогают контролировать пилильщиков, угрожающих сливам, яблоням, розам и другим плодовым деревьям.

Что такое двусторонние липкие ленты

Для борьбы с насекомыми, ползущими по стволам, используют двусторонние клейкие ленты. Ими обматывают ствол дерева липкой стороной наружу или вверх. Этот способ помогает остановить не только ползучих вредителей, но и гусениц древесных моли.

Где и как размещать ловушки

Чтобы ловушки работали эффективно, их нужно развесить или закрепить правильно:

На стволах деревьев и крупных ветвях.

В теплицах, парниках и даже на контейнерах с рассадой.

Полоски размещают на определённом расстоянии друг от друга — так, чтобы каждая зона была под контролем.

Когда ловушки заполняются насекомыми, их обязательно меняют на новые.

Липкие ловушки — отличное дополнение к другим методам защиты сада. Они безопасны, просты в применении и помогают не только сократить численность вредителей, но и вовремя заметить их появление.

Уточнения

Рулон - цилиндрический свёрток любого тонкого материала — бумаги, ткани, пластической плёнки, реже металла (напр., фольги) и т. п., — выпускаемого в виде ленты, намотанной на жесткий вал или гильзу.

