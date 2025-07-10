Вредители бегут без оглядки: простой рулон, который работает мощнее любых инсектицидов

Незаметные, но очень действенные. Липкие ловушки помогают не только сократить количество вредных насекомых, но и вовремя заметить их появление в саду или теплице. Они устойчивы к влаге и солнечному свету, работают долго и безотказно.
Принцип прост — всё дело в цвете и липком слое. Полоски действуют по тому же принципу, что и привычные мухоловки. Определённый цвет привлекает насекомых, а клейкий состав мгновенно лишает их свободы.
Каждый, кто хоть раз летом надевал жёлтую одежду, замечал, что к ней липнет больше насекомых. Этот эффект активно используют производители липких ловушек: цвет — главный фактор, который привлекает разных вредителей.
При этом такие полоски выполняют двойную задачу:
Уничтожают пойманных вредителей.
Служат сигналом о появлении и численности насекомых в саду.
Клей не высыхает под солнцем или дождём, поэтому ловушки остаются эффективными в течение всего сезона.
Каждый цвет — для своей группы вредителей. Важно выбрать правильную ловушку для конкретной проблемы.
Жёлтые полоски — самые популярные. Они эффективны против белокрылок, тли, плодовых мух, цикад, сверлильщиков, моли и щитовки. Чаще всего используются в теплицах и парниках.
Синие полоски — направлены против трипсов, которые особенно любят овощные культуры и цветы.
Белые полоски — реже встречаются. Они помогают контролировать пилильщиков, угрожающих сливам, яблоням, розам и другим плодовым деревьям.
Для борьбы с насекомыми, ползущими по стволам, используют двусторонние клейкие ленты. Ими обматывают ствол дерева липкой стороной наружу или вверх. Этот способ помогает остановить не только ползучих вредителей, но и гусениц древесных моли.
Чтобы ловушки работали эффективно, их нужно развесить или закрепить правильно:
На стволах деревьев и крупных ветвях.
В теплицах, парниках и даже на контейнерах с рассадой.
Полоски размещают на определённом расстоянии друг от друга — так, чтобы каждая зона была под контролем.
Когда ловушки заполняются насекомыми, их обязательно меняют на новые.
Липкие ловушки — отличное дополнение к другим методам защиты сада. Они безопасны, просты в применении и помогают не только сократить численность вредителей, но и вовремя заметить их появление.
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