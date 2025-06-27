Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с коленями? 5 упражнений, которые вернут подвижность и снимут дискомфорт
Любовь на всех не делится — или как животные реагируют на нового любимца
Выбросил деньги в трубу: почему промывка катализатора — не является хорошей идеей
Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли
Кот дерёт шторы и сносит вазы: причина совсем не в плохом характере
Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё
Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях
Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие
Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор

Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова

2:16
Садоводство

Хотите попробовать пиццу, которая не уступает ресторанной, но готовится у вас на кухне? Пицца с белым соусом и грибами — это идеальное сочетание нежного сливочного вкуса, ароматных грибов и расплавленного сыра, которое покоряет с первого кусочка. И всё это — без лишней суеты!

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука — 300 г

  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Тёплая вода — 200 мл

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Для белого соуса

  • Сливки (20%) — 200 мл

  • Пармезан (тертый) — 50 г

  • Чеснок — 2 зубчика (измельчённых)

  • Мускатный орех — щепотка

  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Свежие грибы — 300 г (нарезанные)

  • Моцарелла — 200 г (тертая)

  • Пармезан — немного для посыпки

  • Зелень (зелёный лук, петрушка, укроп) — для украшения

Как приготовить

Замесите тесто

Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте тёплую воду и оливковое масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.

Приготовьте белый соус

В небольшой кастрюле соедините сливки, пармезан, чеснок, мускатный орех, соль и перец. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до лёгкого загустения.

Обжарьте грибы

На сковороде с каплей растительного масла обжарьте грибы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Соберите пиццу

Тесто раскатайте в круг (или по размеру противня). Выложите на застеленный бумагой для выпечки противень. Смажьте основу соусом, выложите грибы, сверху — тёртую моцареллу.

Запеките

Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15-20 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Украсьте и подавайте

Подавайте горячей, посыпав пармезаном и украсив свежей зеленью. Пицца идеально сочетается с бокалом белого вина или травяным чаем.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Последние материалы
Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова
Выбросил деньги в трубу: почему промывка катализатора — не является хорошей идеей
Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли
Кот дерёт шторы и сносит вазы: причина совсем не в плохом характере
Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё
Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях
Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие
Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор
1,2 трлн прибыли, но без дивидендов: почему акционеры Газпрома проголосовали против выплат
До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.