Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова

Хотите попробовать пиццу, которая не уступает ресторанной, но готовится у вас на кухне? Пицца с белым соусом и грибами — это идеальное сочетание нежного сливочного вкуса, ароматных грибов и расплавленного сыра, которое покоряет с первого кусочка. И всё это — без лишней суеты!
Пшеничная мука — 300 г
Сухие дрожжи — 1 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Тёплая вода — 200 мл
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сливки (20%) — 200 мл
Пармезан (тертый) — 50 г
Чеснок — 2 зубчика (измельчённых)
Мускатный орех — щепотка
Соль, перец — по вкусу
Свежие грибы — 300 г (нарезанные)
Моцарелла — 200 г (тертая)
Пармезан — немного для посыпки
Зелень (зелёный лук, петрушка, укроп) — для украшения
Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте тёплую воду и оливковое масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.
В небольшой кастрюле соедините сливки, пармезан, чеснок, мускатный орех, соль и перец. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до лёгкого загустения.
На сковороде с каплей растительного масла обжарьте грибы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
Тесто раскатайте в круг (или по размеру противня). Выложите на застеленный бумагой для выпечки противень. Смажьте основу соусом, выложите грибы, сверху — тёртую моцареллу.
Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15-20 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.
Подавайте горячей, посыпав пармезаном и украсив свежей зеленью. Пицца идеально сочетается с бокалом белого вина или травяным чаем.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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