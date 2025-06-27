Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите попробовать пиццу, которая не уступает ресторанной, но готовится у вас на кухне? Пицца с белым соусом и грибами — это идеальное сочетание нежного сливочного вкуса, ароматных грибов и расплавленного сыра, которое покоряет с первого кусочка. И всё это — без лишней суеты!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Итальянская пицца

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука — 300 г

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Тёплая вода — 200 мл

Оливковое масло — 2 ст. л.

Для белого соуса

Сливки (20%) — 200 мл

Пармезан (тертый) — 50 г

Чеснок — 2 зубчика (измельчённых)

Мускатный орех — щепотка

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Свежие грибы — 300 г (нарезанные)

Моцарелла — 200 г (тертая)

Пармезан — немного для посыпки

Зелень (зелёный лук, петрушка, укроп) — для украшения

Как приготовить

Замесите тесто

Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте тёплую воду и оливковое масло. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.

Приготовьте белый соус

В небольшой кастрюле соедините сливки, пармезан, чеснок, мускатный орех, соль и перец. Нагревайте на среднем огне, помешивая, до лёгкого загустения.

Обжарьте грибы

На сковороде с каплей растительного масла обжарьте грибы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Соберите пиццу

Тесто раскатайте в круг (или по размеру противня). Выложите на застеленный бумагой для выпечки противень. Смажьте основу соусом, выложите грибы, сверху — тёртую моцареллу.

Запеките

Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 15-20 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Украсьте и подавайте

Подавайте горячей, посыпав пармезаном и украсив свежей зеленью. Пицца идеально сочетается с бокалом белого вина или травяным чаем.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

