Этот ритуал под яблоней превращает засуху в сладость — звучит странно, но работает

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето становится всё суше, и яблони страдают не меньше нас. В итоге — яблоки вырастают мелкими, кислыми и без аромата. Но всё не так плохо, если знать два простых, но очень эффективных приёма.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Эти действия займут у вас считанные минуты, а результат удивит — плоды станут сочнее и слаще даже при засухе.

Простой способ дать дереву влагу, не заливая весь сад

Когда жара не отступает, важна не только частота, но и точность полива. И тут на помощь приходит простой приём: выкопайте неглубокую канавку (около 15 см) по периметру кроны яблони — и заливайте воду прямо туда.

Так влага будет поступать к корням медленно и равномерно. А ещё это помогает предотвратить испарение влаги с поверхности и сократить количество бесполезного полива.

Второй приём: защита от испарения и перегрева

Один из самых недооценённых лайфхаков — мульчирование. Покройте землю под яблоней слоем сена, соломы или даже скошенной травы. Это поможет:

удерживать влагу в почве;

предотвратить перегрев корней;

сократить рост сорняков, которые отбирают влагу у дерева.

Чем толще слой мульчи — тем надёжнее защита. Особенно эффективно это в сочетании с поливом в канавки.

А что с удобрениями

Если вы пользуетесь органикой (например, перегноем или компостом), её тоже можно раскладывать под мульчу. Это будет дополнительной подпиткой в жаркие месяцы, особенно когда дерево ослаблено нехваткой влаги.

Главное — не перекармливать. Избыток азота делает яблоки водянистыми и снижает сахаристость.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

