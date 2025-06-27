Он жрёт картошку быстрее, чем вы — чипсы: как спасти огород от ненасытного захватчика

Любите выращивать картошку, помидоры и баклажаны? Тогда вы уже знаете этого врага в лицо: колорадский жук — настоящий кошмар для огородника. Он не просто портит листья, а уничтожает грядки подчистую, лишая вас урожая и нервов.
Этот полосатый вредитель охотится исключительно на паслёновые — и делает это с пугающей эффективностью. Он не только поедает зелёную часть растений, но и откладывает до тысячи яиц за сезон. Уже через несколько дней появляются личинки, и начинается настоящее нашествие.
Особенно прожорливы личинки: они способны уничтожить ботву за считанные дни. В теплую погоду таких волн может быть до четырёх за лето — и каждая агрессивнее предыдущей. При этом взрослые жуки отлично летают и чуют запах любимых культур издалека.
Жук накапливает соланин — яд из листьев паслёновых. Именно он делает его несъедобным для птиц и других хищников. В результате популяция часто выходит из-под контроля.
Регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев — именно там самка прячет ярко-оранжевые яйца.
"Листья с яйцами лучше сразу срывать и уничтожать", — советует кандидат биологических наук Сергей Смирнов.
"Собирать взрослых жуков непросто — у них крепкий панцирь", — добавляет он.
Если заражение небольшое — ручной сбор остаётся самым экологичным способом. Но когда жуков слишком много — без химии не обойтись.
Смирнов подчёркивает: применять препараты нужно разумно.
"Средства для ЛПХ безопасны для людей и животных. Главное — чередовать препараты не по названию, а по классу действующего вещества".
Препараты бывают:
Комбинируя биосредства с химией, можно сократить дозировку ядохимикатов вдвое и сохранить почвенную микрофлору, сообщает URA.RU.
"Обрабатывать нужно минимум дважды с интервалом 7-10 дней. Иначе из оставшихся яиц вылупится новая волна жуков", — предупреждает биолог.
"Фосфорорганика — самая мощная и токсичная. Её стоит применять только при массовом заражении", — резюмирует Смирнов.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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