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Он жрёт картошку быстрее, чем вы — чипсы: как спасти огород от ненасытного захватчика

2:50
Садоводство

Любите выращивать картошку, помидоры и баклажаны? Тогда вы уже знаете этого врага в лицо: колорадский жук — настоящий кошмар для огородника. Он не просто портит листья, а уничтожает грядки подчистую, лишая вас урожая и нервов.

Колорадский жук на картофеле
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук на картофеле

Чем он так опасен

Этот полосатый вредитель охотится исключительно на паслёновые — и делает это с пугающей эффективностью. Он не только поедает зелёную часть растений, но и откладывает до тысячи яиц за сезон. Уже через несколько дней появляются личинки, и начинается настоящее нашествие.

Особенно прожорливы личинки: они способны уничтожить ботву за считанные дни. В теплую погоду таких волн может быть до четырёх за лето — и каждая агрессивнее предыдущей. При этом взрослые жуки отлично летают и чуют запах любимых культур издалека.

Почему его никто не ест

Жук накапливает соланин — яд из листьев паслёновых. Именно он делает его несъедобным для птиц и других хищников. В результате популяция часто выходит из-под контроля.

Что делать в первую очередь

Регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев — именно там самка прячет ярко-оранжевые яйца.

"Листья с яйцами лучше сразу срывать и уничтожать", — советует кандидат биологических наук Сергей Смирнов.

"Собирать взрослых жуков непросто — у них крепкий панцирь", — добавляет он.

Если заражение небольшое — ручной сбор остаётся самым экологичным способом. Но когда жуков слишком много — без химии не обойтись.

Какую химию использовать

Смирнов подчёркивает: применять препараты нужно разумно.

"Средства для ЛПХ безопасны для людей и животных. Главное — чередовать препараты не по названию, а по классу действующего вещества".

Препараты бывают:

  • Биологические — например, битоксибациллин (работает против личинок, безопасен для пчёл).
  • Химические — например, с имидоклопридом, децисом, цифоксом.

Комбинируя биосредства с химией, можно сократить дозировку ядохимикатов вдвое и сохранить почвенную микрофлору, сообщает URA.RU.

"Обрабатывать нужно минимум дважды с интервалом 7-10 дней. Иначе из оставшихся яиц вылупится новая волна жуков", — предупреждает биолог.

Дополнительные меры

  • Обработка клубней перед посадкой препаратами вроде "Престиж"
  • Опрыскивание инсектицидами в период роста
  • Внесение пестицидов в почву при посадке (особенно в заражённой зоне)

"Фосфорорганика — самая мощная и токсичная. Её стоит применять только при массовом заражении", — резюмирует Смирнов.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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