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Всего литр горячей воды на куст — и тля обходит малину стороной: старый метод с мощным результатом

Садоводство

Опытные дачники знают: малина требует не только опоры и обрезки, но и особого внимания ранней весной. Есть один необычный, но крайне эффективный метод, который обеспечивает и здоровье кустов, и щедрый урожай. Всё, что вам нужно — кипяток, немного горчицы и чёткое соблюдение простых правил.

Куст малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст малины

Необычный, но проверенный способ

Оригинальный метод обработки малины кипятком с добавлением горчицы активно применяют бывалые огородники. По их словам, он одновременно обеззараживает, стимулирует рост и надолго отпугивает вредителей, не требуя химии весь сезон.

Он не только позволяет получить изобильный и качественный урожай, но и обеспечивает защиту от вредителей на весь сезон.

Что понадобится

  • металлическая лейка объёмом 5-7 литров;

  • сито (чтобы отсекать нерастворённые частицы);

  • водный термометр (обязателен!);

  • горчичный порошок — по желанию, но весьма полезен.

Перед обработкой обязательно проверьте температуру воды — она должна быть +70…+75 °C. Именно такая температура эффективна и безопасна для растений.

Как проводить обработку

  1. Выберите утро без ветра, когда температура воздуха близка к 0 °C.

  2. Нагрейте воду непосредственно перед использованием.

  3. Лейте тонкой струйкой сверху вниз, стараясь равномерно обработать ветви.

  4. На взрослый куст расходуется 1,5-2 литра, на молодой — около 1 литра.

  5. На каждый метр ветки малины — примерно 300 мл воды.

А если с горчицей

Горчичный раствор придаёт процедуре дополнительную силу:

  • Растворите 50-70 г порошка в 5 литрах горячей воды;

  • Настаивайте 10 минут, процеживайте через сито;

  • Используйте в том же температурном диапазоне — не выше +75 °C.

Почему это работает

  • Горячая вода уничтожает перезимовавших личинок вредителей и грибковые споры на поверхности побегов;

  • Горчица усиливает антисептический эффект и отпугивает тлю и галлицу;

  • Такое "шоковое" пробуждение стимулирует активный рост и цветение.

Этот способ безопасен, не требует химии и даёт видимый результат уже в первый сезон.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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