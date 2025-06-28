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Никакой химии: пластиковая вертушка пугает кротов лучше магазинных средств — проверено в любую погоду

Садоводство

Идеальный газон, аккуратные грядки… и вдруг — словно кто-то прошёл с лопатой: свежие холмики земли, подкопы, испорченные посадки. Это кроты. Невидимые, но разрушительные соседи.

Сибирский крот
Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сибирский крот

Химия и капканы пугают, но что делать? Как спастись без вреда для животных, земли и собственной совести?

Оказывается, есть способ. И он настолько простой, гуманный и бесплатный, что в него трудно поверить.

Против крота — с бутылкой в руках

Да-да, вам действительно понадобятся всего две вещи:

  • пустая пластиковая бутылка (1.5-2 литра);

  • кусок прочной проволоки или металлический прут длиной около метра.

Как собрать кротоугонную "вертушку"

  1. Отрежьте у бутылки донышко и горлышко, чтобы получился пластиковый цилиндр.

  2. Разрежьте цилиндр вдоль, раскрыв его в прямоугольник.

  3. Сделайте на нём вертикальные надрезы на 2/3 ширины, оставляя края целыми.

  4. Отогните получившиеся лопасти под углом 45° — это и будет ваш пропеллер.

  5. Воткните прут или проволоку глубоко в землю, прямо в кротовый ход или рядом.

  6. Закрепите на верхнем конце прута вашу "лопастную" конструкцию так, чтобы она могла свободно вращаться от ветра.

Важно: бутылка не должна сидеть жёстко. Её задача — вращаться при малейшем дуновении.

Как это отпугивает кротов

Когда бутылка начинает крутиться, она создаёт лёгкие вибрации, которые прут передаёт вглубь почвы.

А кроты — существа с сверхчувствительным слухом и осязанием. Они улавливают малейшие колебания, воспринимая их как сигнал опасности или присутствия хищника.

Результат? Сильный стресс, ощущение нестабильности — и срочная эвакуация.

Чем больше таких вертушек вы поставите, особенно с наветренной стороны, тем надёжнее ваш участок будет защищён.

Полностью безопасно

Метод не вредит ни земле, ни растениям, ни животным. После сильного ветра вертушку можно легко поправить. И самое главное — вам больше не придётся выбирать между ловушками и спокойствием.

Иногда именно из ненужной бутылки рождается спасение для всего участка. Попробуйте — и вы удивитесь результату.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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