Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете меньше времени проводить, согнувшись над грядками, вытаскивая сорняки один за другим? Борьба с ними действительно отнимает львиную долю всего огородного сезона. Но есть способ, который позволит навсегда отказаться от бесконечной прополки — и при этом не прибегать к гербицидам.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Высокие грядки

Помощь прямо из цветочного пакетика

Вам не понадобятся химия, укрывной материал и тонны мульчи. Всё, что нужно — правильный союзник в борьбе за чистую грядку. И имя ему — алиссум морской, он же лобулярия.

Почему именно алиссум

Этот низкорослый, сильно ветвящийся цветок с душистыми мелкими цветами (от белого до фиолетового) обладает сразу тремя суперспособностями:

Живая мульча

Алиссум быстро разрастается в плотный зелёный коврик, который не даёт сорнякам света. Земля оказывается надёжно укрыта, и мелким вредным растениям просто не удаётся пробиться сквозь эту защиту.

Никакой конкуренции

Корневая система алиссума находится в поверхностном слое почвы, а значит — не мешает томатам, перцам, капусте, моркови и другим овощам, у которых корни уходят глубоко. Он мирно делит с ними место и не "ворует" питание и влагу.

Природная защита

Самый приятный бонус: алиссум — настоящий магнит для полезных насекомых. Его аромат привлекает пчёл, шмелей, журчалок, а особенно — хищников, таких как златоглазки и божьи коровки. Эти насекомые уничтожают тлю, трипсов и других вредителей овощей.

Как посадить

Очень просто:

Высадите рассаду или посейте основные культуры. После их укоренения и прореживания рассыпьте семена алиссума по свободной поверхности грядки. Слегка присыпьте землёй или просто прижмите ладонью. Полейте — и наблюдайте.

Через две недели взойдут всходы, а спустя месяц вы увидите цветущий, живой ковёр.

Алиссум цветёт с начала лета до глубокой осени, не боится лёгких заморозков и не требует ухода — только редкий полив в засуху. Осенью его можно просто заделать в почву как зелёное удобрение.

Попробуйте хотя бы на одной грядке. Прополки станет меньше. А удовольствия от огорода — намного больше.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

