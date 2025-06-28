Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками

Мечтаете меньше времени проводить, согнувшись над грядками, вытаскивая сорняки один за другим? Борьба с ними действительно отнимает львиную долю всего огородного сезона. Но есть способ, который позволит навсегда отказаться от бесконечной прополки — и при этом не прибегать к гербицидам.
Вам не понадобятся химия, укрывной материал и тонны мульчи. Всё, что нужно — правильный союзник в борьбе за чистую грядку. И имя ему — алиссум морской, он же лобулярия.
Этот низкорослый, сильно ветвящийся цветок с душистыми мелкими цветами (от белого до фиолетового) обладает сразу тремя суперспособностями:
Алиссум быстро разрастается в плотный зелёный коврик, который не даёт сорнякам света. Земля оказывается надёжно укрыта, и мелким вредным растениям просто не удаётся пробиться сквозь эту защиту.
Корневая система алиссума находится в поверхностном слое почвы, а значит — не мешает томатам, перцам, капусте, моркови и другим овощам, у которых корни уходят глубоко. Он мирно делит с ними место и не "ворует" питание и влагу.
Самый приятный бонус: алиссум — настоящий магнит для полезных насекомых. Его аромат привлекает пчёл, шмелей, журчалок, а особенно — хищников, таких как златоглазки и божьи коровки. Эти насекомые уничтожают тлю, трипсов и других вредителей овощей.
Очень просто:
Высадите рассаду или посейте основные культуры.
После их укоренения и прореживания рассыпьте семена алиссума по свободной поверхности грядки.
Слегка присыпьте землёй или просто прижмите ладонью.
Полейте — и наблюдайте.
Через две недели взойдут всходы, а спустя месяц вы увидите цветущий, живой ковёр.
Алиссум цветёт с начала лета до глубокой осени, не боится лёгких заморозков и не требует ухода — только редкий полив в засуху. Осенью его можно просто заделать в почву как зелёное удобрение.
Попробуйте хотя бы на одной грядке. Прополки станет меньше. А удовольствия от огорода — намного больше.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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