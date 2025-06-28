Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветочный взрыв: один кухонный ингредиент заставит орхидею цвести, как безумную
Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать
Чеснок и гвоздика: вот что произойдет, если соединить эти два продукта
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах
Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают
В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника

Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками

2:27
Садоводство

Мечтаете меньше времени проводить, согнувшись над грядками, вытаскивая сорняки один за другим? Борьба с ними действительно отнимает львиную долю всего огородного сезона. Но есть способ, который позволит навсегда отказаться от бесконечной прополки — и при этом не прибегать к гербицидам.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Высокие грядки

Помощь прямо из цветочного пакетика

Вам не понадобятся химия, укрывной материал и тонны мульчи. Всё, что нужно — правильный союзник в борьбе за чистую грядку. И имя ему — алиссум морской, он же лобулярия.

Почему именно алиссум

Этот низкорослый, сильно ветвящийся цветок с душистыми мелкими цветами (от белого до фиолетового) обладает сразу тремя суперспособностями:

Живая мульча

Алиссум быстро разрастается в плотный зелёный коврик, который не даёт сорнякам света. Земля оказывается надёжно укрыта, и мелким вредным растениям просто не удаётся пробиться сквозь эту защиту.

Никакой конкуренции

Корневая система алиссума находится в поверхностном слое почвы, а значит — не мешает томатам, перцам, капусте, моркови и другим овощам, у которых корни уходят глубоко. Он мирно делит с ними место и не "ворует" питание и влагу.

Природная защита

Самый приятный бонус: алиссум — настоящий магнит для полезных насекомых. Его аромат привлекает пчёл, шмелей, журчалок, а особенно — хищников, таких как златоглазки и божьи коровки. Эти насекомые уничтожают тлю, трипсов и других вредителей овощей.

Как посадить

Очень просто:

  1. Высадите рассаду или посейте основные культуры.

  2. После их укоренения и прореживания рассыпьте семена алиссума по свободной поверхности грядки.

  3. Слегка присыпьте землёй или просто прижмите ладонью.

  4. Полейте — и наблюдайте.

Через две недели взойдут всходы, а спустя месяц вы увидите цветущий, живой ковёр.

Алиссум цветёт с начала лета до глубокой осени, не боится лёгких заморозков и не требует ухода — только редкий полив в засуху. Осенью его можно просто заделать в почву как зелёное удобрение.

Попробуйте хотя бы на одной грядке. Прополки станет меньше. А удовольствия от огорода — намного больше.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Цветочный взрыв: один кухонный ингредиент заставит орхидею цвести, как безумную
Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать
Чеснок и гвоздика: вот что произойдет, если соединить эти два продукта
Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах
Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают
В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника
Давление масла: это покажет двигатель перед серьёзной поломкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.