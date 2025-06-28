Клубника с одного уса растёт как на дрожжах: простой приём со стаканчиком спасает даже в жару и засуху

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить новую грядку клубники из усов — вроде бы проще некуда. Прикопал розетку в землю — и дело с концом. Но реальность часто отличается от ожиданий: розетки не приживаются, вянут, требуют постоянного полива и внимания. А иногда просто погибают до наступления холодов.

Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куст клубники

Но есть способ, который кардинально упрощает весь процесс. И что самое удивительное — он действительно работает!

Что делает большинство — и почему это неэффективно

Самая распространённая ошибка — спешка. Розетку прикапывают, как только на усах появляются крошечные корешки. Но такие отростки слишком слабы, чтобы прижиться самостоятельно, особенно если лето жаркое, а земля пересыхает.

Часто розетки либо не успевают укорениться до холодов, либо чахнут, требуя постоянного внимания и полива.

Новый способ — минимум усилий, максимум результата

Суть метода — временная посадка в стаканчик. Этот подход позволяет вырастить крепкий саженец с полноценной корневой системой, не тревожа растение и не теряя контроль над процессом.

Как всё устроено

Ждём, пока розетка подрастёт — 2-3 листочка и зачатки корней. Берём пластиковый стаканчик с дренажными отверстиями (например, от йогурта или бутылки). Заполняем обычной садовой землёй или лёгкой смесью (земля + перегной). Не используйте торф — он быстро пересыхает. Ставим стаканчик рядом с материнским кустом так, чтобы розетка была прямо над ним. Пришпиливаем розетку к земле в стаканчике — можно использовать проволоку, шпильку или даже камешек.

Важно: розетка должна касаться влажной земли, но не быть полностью закопанной.

Теперь — просто следите, чтобы почва в стаканчике не пересыхала. Поливайте аккуратно и точечно.

В чём магия

Пока розетка укореняется, она получает питание сразу из двух источников: через ус от материнского куста и от собственных корешков в стаканчике. Такой "двойной режим" даёт мощный старт.

Через 3-4 недели вы заметите уверенный рост. К этому времени корни полностью оплетают земляной ком.

И вот главный момент: вы отрезаете ус — и у вас уже не слабый отросток, а самостоятельный кустик клубники. Его можно пересадить куда угодно, не повреждая корни, или оставить в стаканчике до нужного момента.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

