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Один куст — пять лет подряд с урожаем: этот метод творит чудеса с острым перцем прямо на подоконнике

Садоводство

Выращивать острый перец дома — задача не из трудных. Но чтобы один куст стабильно плодоносил в течение пяти лет подряд, да ещё с урожайностью в несколько раз выше обычной — об этом мало кто задумывался. А зря.

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

Домашняя революция в горшке

Автор необычного метода — Троя Пшеничников, литератор, краевед и по совместительству страстный овощевод-экспериментатор из Ивановской области. Его открытие родилось, как и всё гениальное, случайно.

И тут началась настоящая магия.

Приятная неожиданность

Куст горького перца, казалось бы, завершил свой цикл. Но когда дни начали прибавляться, растение снова дало почки. Пшеничников слегка обрезал засохшие веточки и стал понемногу поливать.

И результат ошеломил: появились мощные побеги и обильное цветение, более пышное, чем при традиционной посадке.

Суть метода Пшеничникова

Основная идея — зимний посев с задержкой в росте. Ранний старт даёт растению фору: за зиму формируется мощная корневая система. Весной, при естественном увеличении света, перец не тратит силы на стебли — он сразу начинает цвести и плодоносить.

Пошаговая инструкция

  1. Ноябрь: семена замачиваются в слабом растворе марганцовки, проращиваются и высаживаются в смесь дерновой земли и песка.

  2. Зима: практически без полива и подкормок, чтобы не спровоцировать преждевременный рост.

  3. Март: горшок перемещается на солнечное место — начинается активное развитие.

  4. Май: появляются первые стручки, затем волны нового урожая.

  5. Январь: куст укорачивается, черенки укореняются, а основное растение продолжает плодоношение.

"Соблюдая эти нехитрые правила, будете получать урожай в течение 5 лет с одного растения", — утверждает Пшеничников.

Натуральное питание без удобрений

Но и это ещё не всё. В своих экспериментах Троя обнаружил: перцу можно не давать минеральные удобрения вовсе.

Вместо этого он укладывал в горшок обрезанные листья и стебли, смешивал их с землёй и слегка увлажнял. Осенью использовал мульчу из нарезанной зелени — и это прекрасно работало.

Фантастика на практике

С первого же сезона экспериментатор собрал 29 стручков с одного куста, а весной растение встречало солнце уже окрепшим и полностью готовым к цветению. Удивительно? Да. Сложно? Вовсе нет.

Попробуйте — и ваш подоконник превратится в мини-плантацию с острым урожаем на годы вперёд.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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