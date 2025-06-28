Клубника кислая и мелкая? Ошибка с подкормкой разрушает урожай — но есть простой способ всё исправить

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если кусты клубники не радуют урожаем, а ягоды редки и кисловаты — дело, скорее всего, не в погоде и не в сортах. Главный виновник — ошибки в подкормке. Но хорошая новость в том, что всё легко исправить!

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Урожай начинается до посадки

О клубничном изобилии задумываются задолго до появления первых бутонов. Ещё при подготовке грядок важно обогатить почву органикой — перегноем, компостом, золой. Это закладывает фундамент для мощных, здоровых кустов.

Обогащение грунта органикой создаёт идеальный старт для молодых растений.

Весна: время пробуждения

С наступлением тепла клубника выходит из зимней спячки, и ей нужно помочь. Первые подкормки — азотные. Они стимулируют рост листьев и молодых побегов, дают зелёную массу, которая позже будет "кормить" ягоды.

Цветение и плодоношение — не время для азота

Накануне цветения стратегия питания меняется: уменьшается доля азота, а на передний план выходят калий и фосфор. Это нужно, чтобы растение сосредоточилось на формировании бутонов и завязей, а не на лишней листве.

В пик сбора урожая важно не бросать растения — именно сейчас они нуждаются в поддержке. Без питания ягоды мельчают, а кусты истощаются.

После урожая — не отпуск, а важный этап

Когда последние ягоды собраны, клубника особенно уязвима. Её нужно укрепить перед будущей зимой. Фосфорно-калийные подкормки в этот момент жизненно важны: они готовят кусты к холоду и формируют зачатки урожая следующего года.

Экстренная помощь — прямо из подручных средств

Есть ли способ быстро восстановить силы растений? Да! Опытные садоводы делятся универсальным рецептом, который выручает даже в критических ситуациях. Опытные садоводы клянутся одним мощным самодельным раствором!

Понадобится:

щепотка древесной золы (богатой калием и фосфором);

несколько капель обычного аптечного йода (против гнилей и грибков);

немного тёплой воды.

Смесь настаивают и поливают кусты прямо под корень. Клубника откликается почти мгновенно — листья становятся ярче, бутоны крепче, а ягоды — вкуснее.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

