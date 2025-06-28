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Один неправильный шаг — и завязи не будет: не трогайте эти цветки, даже если они кажутся бесполезными

2:04
Садоводство

Многие дачники с тревогой замечают: кусты кабачков усеяны пустоцветами. Рука невольно тянется удалить их — зачем растению столько "бесполезных" цветов? Но стоит ли спешить с такими выводами?

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Мужские цветки — не ошибка природы

Новички в огородном деле часто путают: женские цветки дают плоды, а мужские, мол, только мешаются. Но природа не терпит лишнего — у каждого элемента своя роль.

Пустоцветы совершенно не мешают развитию самого растения. Они не отнимают жизненные силы у кабачков, как ошибочно полагают некоторые.

На самом деле эти мужские соцветия выполняют важнейшую функцию: обеспечивают пыльцу для оплодотворения. Без них вы просто не дождётесь настоящего урожая.

Удалите — и останетесь без кабачков

Обрезая мужские цветки, вы вмешиваетесь в тонко настроенный механизм. Это вмешательство может обернуться неприятным сюрпризом: женские цветки без опыления завянут, так и не превратившись в завязь.

Удаление мужских соцветий нарушает естественный процесс. Это прямой путь к проблемам с завязыванием плодов.

Растение само регулирует нужное соотношение мужских и женских цветков. Ваше участие здесь лишнее и даже вредное.

Что делать вместо обрезки

Вместо того чтобы искать "врагов" на грядке, направьте внимание в сторону ухода. Регулярный полив, правильная подкормка и солнечное место — вот что действительно влияет на урожай.

Кабачки вообще удивительно самостоятельны. Они способны к самоопылению, при этом мужские и женские цветки отлично взаимодействуют без участия садовника.

Доверьтесь мудрости природы и не трогайте пустоцветы. Здоровое растение само справится со своей задачей.

Наблюдайте, а не вмешивайтесь. Терпение и доверие к природе — лучшие союзники на пути к богатому урожаю.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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