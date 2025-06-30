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Обычные отходы из кухни превращают кусты смородины в ягодные фонтаны — проверенный метод

2:26
Садоводство

Хотите, чтобы ветви смородины ломились от крупных, налитых ягод? Тогда июнь — ваше золотое окно возможностей. Именно сейчас растение формирует урожай, который вы будете собирать уже совсем скоро. Но только при одном условии: вы обеспечите кустам правильный уход и питание.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Время усиленного питания

Июнь и начало июля — ключевые недели, когда смородина особенно нуждается в заботе. Кусты активно формируют завязи и заливают ягоды сладким соком. Чтобы этот процесс шел как надо, важно своевременно подкормить растение и не допустить пересыхания почвы. Удобрения, внесенные в конце июня и начале июля, напрямую влияют на размер и сахаристость плодов. Соблюдение простых правил гарантирует отличный результат.

Что и как вносить

  • Минеральные комплексы рекомендуется вносить каждые две недели. Особенно важны азотные соединения: они стимулируют рост новых побегов и укрепляют куст.

  • Подкормки всегда сопровождаются обильным поливом. Это не просто совет, а необходимость: без влаги корни не смогут усвоить питательные вещества.

  • Не забывайте и про органику: перепревший навоз, компост, торф — всё это питает почву и насыщает её микроэлементами.

Маленькие секреты большого урожая

  • Древесная зола — незаменимый источник микроэлементов. Вносите её после рыхления приствольного круга, подбирая дозировку под сорт смородины.

  • Картофельные очистки — не мусор, а ценный ресурс! Настой из них богат крахмалом. Просто дайте ему настояться и разбавьте водой перед поливом.

  • Хлебная закваска творит чудеса: она улучшает структуру почвы и даже ускоряет созревание ягод. Всё просто — замочите сухие корки, дайте им перебродить и используйте.

Своевременная июльская подкормка — залог невероятного урожая. Ваши кусты порадуют обилием вкуснейших ягод.

Идеальное время — сейчас

Не откладывайте уход на потом. Всё, что вы вложите в свою смородину до середины июля, обязательно вернётся к вам тяжёлыми, ароматными кистями. Просто дайте растениям всё необходимое — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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