Летний душ на даче: как создать собственный оазис комфорта на участке

Летний душ на даче — это не только способ освежиться в жаркий день, но и удобное решение для дачного участка, где нет доступа к полноценной ванной. В этом материале мы расскажем о том, как самостоятельно построить летний душ, чтобы он стал настоящим оазисом комфорта на вашем участке.
Фото: Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain
душ на улице
Планирование и выбор места
Прежде всего, начнем с выбора места для вашего душа:
Уединённость: выберите уголок, где вы и ваши гости сможете наслаждаться душем без лишних взглядов. Это может быть рядом с домом, но в стороне от входа или главных дорожек.
Проверка местности: убедитесь, что расчистите место от мусора и растений, и оно хорошо дренируется. Это позволит избежать накопления воды под душем.
Координация с другими постройками: лучше всего, если душ будет находиться вблизи других объектов, таких как туалет или кухня, чтобы минимизировать необходимость проходов.
Выбор конструкции
Существует множество вариантов душевых конструкций. Выберите подходящий для вас:
Открытый душ: простая конструкция с занавеской для обеспечения приватности. Может быть выполнена из дерева или пластиковых решеток.
Закрытая кабина: бывает более сложной в строительстве, но обеспечивает полное уединение. Вы можете использовать фанеру, профили или кирпичи.
Переносной душ: если у вас нет возможности установить стационарный душ, можно подумать о переносном варианте.
Необходимые материалы
Для строительства летнего душа вам понадобятся:
Доски или фанера: для стен и основания душа.
Крыша: можно использовать поликарбонат, шифер или просто натянуть пленку.
смеситель и душевой шланг: можно использовать подводку от дачного водоснабжения или насос для подачи воды.
Универсальное крепление: для установки штанги для душа.
Занавеска: для обеспечения приватности (если требуется).
Пошаговая инструкция по строительству
Создайте фундамент: сделайте прямоугольную конструкцию из досок или брусьев в зависимости от желаемого размера душа. Убедитесь, что основание прочное и ровное.
Установите стены: с помощью досок или фанеры создайте четыре стены. Закрепите их между собой с помощью саморезов или уголков. Для большей прочности можно установить опорные столбы в углах.
Сделайте крышу: установите крышу, чтобы защитить душ от дождя и солнца. В зависимости от выбранного материала, убедитесь, что конструкция выдерживает возможные нагрузки.
Установите душевую головку: в зависимости от выбранной конструкции подключите смеситель и душевой шланг. Если вы будете использовать насос, убедитесь, что он правильно подключен и работает.
Финичные детали: установите занавес или ставни, чтобы обеспечить приватность. Также можно добавить полку для шампуней и гелей.
Убедитесь в дренажной системе
Важно предусмотреть дренаж для вашего душа, чтобы избежать накопления воды:
Создайте дренажный слив: установите сливное отверстие, отводящее воду в канал или в специальные отводы на участке. Проверьте, чтобы вода не собиралась под душем, это может привести к образованию луж.
Завершающий штрих
После завершения строительства протестируйте душ. Убедитесь, что вода стекает, нет утечек, и все работает исправно. Можно добавить дополнительные элементы, такие как место для полотенец или полки для туалетных принадлежностей.