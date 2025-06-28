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Удивите свой сад: капельный полив, который легко сделать самому

3:36
Садоводство » Советы

Капельный полив — это эффективная и экономичная система орошения, позволяющая подводить воду точно к корням растений, минимизируя потери влаги и обеспечивая их своевременное увлажнение. Сделать капельный полив своими руками — это не только полезное, но и увлекательное занятие.

Капельный полив
Фото: commons.wikimedia.org by Anton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капельный полив

Необходимые материалы

Перед тем как начать, соберите все необходимые материалы:

  • Полиэтиленовые трубки (диаметром 16–20 мм) — для основного трубопровода.
  • Капельницы или капельные ленты — устройства, обеспечивающие капельный полив.
  • Фитинги и тройники — для соединения трубок.
  • Кран или вентиль — для управления потоком воды.
  • Фильтр — для очистки воды от примесей (особенно если у вас источник воды с высоким уровнем загрязнений).
  • Пластиковые колышки или держатели — для фиксации трубок в нужном положении.
  • Насос (при необходимости) — если у вас нет давления в системе.

Проектирование системы

  1. Определите площадь полива: сначала определите, какие участки вашего сада или огорода будут орошаться. Обязательно учтите потребности различных растений.
  2. Набросайте схему: сделайте простую схему, показывающую, как мини-трубопровод будет проходить по участку. Расположите капельницы вокруг каждого растения или вдоль рядов. Убедитесь, что расстояние между капельницами соответствует потребностям растений — обычно это 30–50 см.

Установка основной трубки

  1. Проложите полиэтиленовую трубку: положите основную трубку вдоль границ орошаемой области. Это будет главный трубопровод, который будет доставлять воду от источника к растениям.
  2. Соедините элементы: используйте фитинги и тройники для соединения трубок, создавая нужную конфигурацию.
  3. Установите фильтр: прикрепите фильтр к входу системы, чтобы предотвратить засорение капельниц.

Установка капельниц

  1. Метод крепления: в зависимости от типа капельниц, либо вставляйте их в основную трубку, либо прокладывайте капельную ленту вдоль рядов.
  2. Регулировка потока: если у вас есть регулируемые капельницы, установите необходимый поток воды в зависимости от потребностей растений. Это поможет избежать переувлажнения или недостатка влаги.

Подключение системы к источнику воды

  1. Подключите кран или вентиль: это позволит вам управлять системой полива.
  2. Проверьте давление: убедитесь, что система работает, и вода равноценно распределяется по капельницам.

Тестирование системы

Включите систему полива и внимательно осмотрите все соединения и капельницы. Убедитесь, что вода поступает к каждому растению и нет утечек. Если где-то возникают проблемы, проверьте соединения и при необходимости исправьте ошибки. 

Уход за системой

  • Регулярно проверяйте фильтр на загрязнения и чистите его при необходимости.
  • Обязательно осматривайте капельницы на предмет засорения и чистите их, если потребуется.
  • Во время зимнего периода, если вы живете в холодном климате, рекомендуется использовать пластиковые трубки, чтобы избежать повреждения системы.

Создание капельного полива своими руками — это не только замечательный способ экономить воду и обеспечивать растения необходимой влагой, но и возможность улучшить свои садовые навыки. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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