Удивите свой сад: капельный полив, который легко сделать самому

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Капельный полив — это эффективная и экономичная система орошения, позволяющая подводить воду точно к корням растений, минимизируя потери влаги и обеспечивая их своевременное увлажнение. Сделать капельный полив своими руками — это не только полезное, но и увлекательное занятие.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Капельный полив

Необходимые материалы

Перед тем как начать, соберите все необходимые материалы:

Полиэтиленовые трубки (диаметром 16–20 мм) — для основного трубопровода.

Капельницы или капельные ленты — устройства, обеспечивающие капельный полив.

Фитинги и тройники — для соединения трубок.

Кран или вентиль — для управления потоком воды.

Фильтр — для очистки воды от примесей (особенно если у вас источник воды с высоким уровнем загрязнений).

Пластиковые колышки или держатели — для фиксации трубок в нужном положении.

Насос (при необходимости) — если у вас нет давления в системе.

Проектирование системы

Определите площадь полива: сначала определите, какие участки вашего сада или огорода будут орошаться. Обязательно учтите потребности различных растений. Набросайте схему: сделайте простую схему, показывающую, как мини-трубопровод будет проходить по участку. Расположите капельницы вокруг каждого растения или вдоль рядов. Убедитесь, что расстояние между капельницами соответствует потребностям растений — обычно это 30–50 см.

Установка основной трубки

Проложите полиэтиленовую трубку: положите основную трубку вдоль границ орошаемой области. Это будет главный трубопровод, который будет доставлять воду от источника к растениям. Соедините элементы: используйте фитинги и тройники для соединения трубок, создавая нужную конфигурацию. Установите фильтр: прикрепите фильтр к входу системы, чтобы предотвратить засорение капельниц.

Установка капельниц

Метод крепления: в зависимости от типа капельниц, либо вставляйте их в основную трубку, либо прокладывайте капельную ленту вдоль рядов. Регулировка потока: если у вас есть регулируемые капельницы, установите необходимый поток воды в зависимости от потребностей растений. Это поможет избежать переувлажнения или недостатка влаги.

Подключение системы к источнику воды

Подключите кран или вентиль: это позволит вам управлять системой полива. Проверьте давление: убедитесь, что система работает, и вода равноценно распределяется по капельницам.

Тестирование системы

Включите систему полива и внимательно осмотрите все соединения и капельницы. Убедитесь, что вода поступает к каждому растению и нет утечек. Если где-то возникают проблемы, проверьте соединения и при необходимости исправьте ошибки.

Уход за системой

Регулярно проверяйте фильтр на загрязнения и чистите его при необходимости.

Обязательно осматривайте капельницы на предмет засорения и чистите их, если потребуется.

Во время зимнего периода, если вы живете в холодном климате, рекомендуется использовать пластиковые трубки, чтобы избежать повреждения системы.

Создание капельного полива своими руками — это не только замечательный способ экономить воду и обеспечивать растения необходимой влагой, но и возможность улучшить свои садовые навыки.