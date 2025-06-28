Туя под вашим контролем: как правильно размножение поможет сэкономить деньги и время

3:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Туя — это одно из самых популярных декоративных растений, используемых в ландшафтном дизайне благодаря своей элегантной форме, густой зелени и устойчивости к разным климатическим условиям. Многие садоводы задаются вопросом: стоит ли размножать тую самостоятельно или проще купить новую?

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en туи

Размножение туи: основные методы

Существует несколько способов размножения туи, каждый из которых имеет свои особенности:

Черенкование: один из самых распространенных методов. Для этого берут зелёные черенки длиной около 10-15 см из верхней части здоровых растений. Черенки нужно обработать корнеобразующим стимулятором и высадить в рыхлый субстрат. Этот метод требует времени, так как на укоренение черенков может потребоваться от 4 до 12 недель.

Семенами: размножение туи семенами тоже возможно, но требует больше времени и усилий. Вам нужно собрать семена осенью, провести их стратификацию и высадить в специальный субстрат весной. Этот метод менее популярен, так как не гарантирует сохранение сортовых характеристик.

Деление куста: подходит для крупных деревьев, которые уже разделились на несколько отдельных стеблей. Этот метод может быть успешным, но требует особого внимания к корневой системе.

Преимущества размножения туи

Экономия средств: размножая тую самостоятельно, вы можете существенно сэкономить, особенно если планируете высадить несколько растений.

Сохранение сорта: при черенковании вы сохраняете все сортовые характеристики исходного растения, что особенно важно для декоративных сортов.

Удовольствие от процесса: поскольку размножение — это увлекательный процесс, много садоводов получают большое удовольствие от наблюдения за ростом своего растения с нуля.

Недостатки размножения туи

Время и усилия: размножение требует времени и внимательности. Вам придется уделить внимание уходу за черенками или семенами, обеспечивая им оптимальные условия для роста.

Неопределённый результат: не всегда метод размножения приводит к успешному укоренению. Часть черенков может не прижиться, и в результате вы можете не получить ожидаемого количества растений.

Квалификация: некоторые садоводы не имеют достаточного опыта, чтобы успешно провести размножение. В этом случае лучше довериться профессионалам.

Преимущества покупки новой туи

Готовые растения: когда вы покупаете тую, вы получаете уже готовое к высадке растение, которое будет быстро расти и адаптироваться к условиям вашего сада.

Экономия времени: вам не придется ждать, пока черенки укоренятся или семена прорастут, что позволяет вам сразу начинать декорировать участок.

Гарантия качества: при покупке у надежного продавца вы можете быть уверены в здоровье и сортовой чистоте растения.

Недостатки покупки

Затраты: приобретение растений может обойтись дороже, особенно если у вас большой участок и планируется высадка нескольких растений.

Ограниченный выбор: не всегда легко найти нужный сорт в местном питомнике, и иногда придется подождать, пока партия станет доступной.

Вопрос о размножении туи или покупке новой — это, в первую очередь, вопрос ваших предпочтений и возможностей. Если вы хотите наслаждаться процессом, сэкономить средства и уверены в своих силах, размножение может стать отличным вариантом. Если же вы хотите быстро и без лишних хлопот получить красивые растения на своем участке, лучше рассмотреть вариант покупки готовых саженцев.