Щавель на вашем участке: как сделать так, чтобы он рос как на дрожжах

4:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Щавель — это однолетнее или многолетнее растение, которое ценится за свою кислую, освежающую зелень, используемую в салатах, супах и других блюдах. Благодаря своей неприхотливости и лёгкости в уходе, щавель можно успешно выращивать на своем участке.

Фото: en.wikipedia.org by Hinko Talsma Щавель

Выбор места и подготовка почвы

Щавель предпочитает солнечные или полутенистые участки. Важно выбрать место, где растения будут получать достаточно света, особенно в утренние часы. Почва должна быть хорошо дренированной, плодородной и богатой органическими веществами.

Подготовка почвы: перед посадкой щавеля обрабатывайте почву, добавляя компост или хорошо разложившийся навоз для улучшения ее структуры и питательности. pH почвы должен быть нейтральным или слегка кислым (5,5-7,0). Если ваша земля слишком кислота, можно добавить известь для её нейтрализации.

Посев и размножение

Щавель можно размножать с помощью семян или делением корневищ:

Семенной способ: семена щавеля сеют в открытый грунт весной (апрель-май) или осенью. Для лучшего прорастания можно предварительно замочить семена в воде на несколько часов. Сажают семена на глубину 1-2 см, сохраняя расстояние между рядами около 30-40 см. Поскольку щавель быстро прорастает, можно проводить посевы несколько раз за сезон.

Разделение корней: взрослый щавель можно размножать, деля корневища. Для этого весной или осенью аккуратно извлеките растение из почвы, разделите корни на части и посадите в подготовленные лунки.

Полив

Щавель любит влагу, однако переувлажнение может вызвать гниение корней. Важно следить за уровнем влажности почвы, особенно в период активного роста и формирования листьев. Поливайте растение, когда верхний слой почвы подсыхает, используя дождевание или капельный полив, чтобы избежать попадания воды на листья и снижения риска появления грибковых заболеваний.

Подкормка

Щавель не требует частых подкормок, однако для получения вкусной и здоровой зеленой массы можно использовать комплексные удобрения.

Весной: рекомендуется вносить азотные удобрения для стимуляции роста листьев.

Летние подкормки: используйте органические удобрения, такие как настой коровяка или птичьего помета, чтобы обеспечить растению необходимыми питательными веществами.

Прополка и рыхление

Регулярная прополка и рыхление почвы помогут предотвратить рост сорняков и улучшат доступ воздуха к корням. Уделяйте внимание этой процедуре, особенно в начале сезона, пока щавель еще не вырос достаточной ширины, чтобы затенить сорняки.

Уборка и хранение

Щавель можно начинать собирать, как только он достигнет достаточного размера для использования (обычно через 6-8 недель после посева). Нарезайте листья аккуратно, оставляя не менее одной трети листовой массы, чтобы растение могло продолжать расти.

Хранение: свежие листья щавеля лучше всего хранить в холодильнике, завернув их в бумажную салфетку или положив в пластиковый пакет. Они могут оставаться свежими в течение нескольких дней. Также можно замораживать щавель, что позволит сохранить его на длительный срок.

Защита от вредителей и болезней

Несмотря на свою прочность, щавель может подвергаться воздействию некоторых вредителей, таких как перышек, тля и блошки. Регулярно осматривайте растения на предмет вредителей и используйте подходящие инсектициды или биологические методы контроля.

Также щавель может страдать от грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса. Обеспечьте хороший воздушный поток вокруг растений, избегайте переувлажнения и своевременно удаляйте пораженные листья.

Уход за щавелем не требует больших усилий, но правильное внимание к этому растению поможет вам получить богатый и вкусный урожай. Разумеется, ключевыми аспектами являются выбор подходящего места, регулярный полив и подкормка, а также контроль за вредителями.