Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
24 миллиарда на колесах: в России запускают производство электромобиля мечты
 Русская глубинка — новые Мальдивы для поколения Z
Турецкий поток продолжается: что скрывается за новым соглашением с Россией
Смертельно вкусно: кусочек колбасы, который может стоить вашему питомцу жизни
Дочь Успенской объяснила скандальную фразу сходить с ума — приятно: не поняли суть
Здесь не помогут ни рация, ни карта: три точки в океане, которые пугают даже бывалых
Секретный список летних фруктов, которые спасут ваше здоровье: диетологи раскрыли ТОП-9
Водители, готовьтесь! Госдума меняет требования к работе в сфере автоперевозок
Свадьба Бородиной под прицелом: Орлова раскрыла, почему её муж вёл невесту к алтарю — ответ хейтерам!

Как заставить астры радовать глаз: простой план по уходу за цветами

4:15
Садоводство » Цветы

Астры – это одни из самых популярных цветов среди садоводов, благодаря своей яркой палитре и продолжительному цветению. Эти цветы прекрасно украшают сад и отлично подходят для срезки в букеты. Однако, чтобы астрами порадовать глаз своим пышным цветением, необходимо обеспечить им правильный уход.

Астры
Фото: en.wikipedia.org by Self-photographed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Астры

Выбор места и подготовка почвы

Астры предпочитают солнечные участки, где получают много света в течение дня. Но они также могут расти в легком полутени. Важно, чтобы место было защищено от сильного ветра, так как высокие астры могут легко ломаться.

  • Почва: астры предпочитают рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной кислотностью. Перед посадкой можно улучшить землю, добавив перегной или компост. Это обогатит почву органическими веществами и улучшит её структуру.

Посадка астр

Астры можно высаживать как семенами, так и рассадой. Если вы хотите получить более раннее цветение, лучше рассадить их.

  • Семена: высаживайте семена астр в конце марта – начале апреля в теплицу или на подоконник. За два месяца до высадки в открытый грунт, семена прорастут и дадут крепкую рассаду.
  • Рассадный способ: как только минует угроза заморозков, рассаду можно высаживать в открытый грунт. Расстояние между растениями должно составлять 20-30 см, в зависимости от сорта.

Уход за астрами

Правильный уход является ключевым фактором для достижения пышного цветения астр.

  • Полив: астры нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие летние дни. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Избегайте попадания воды на листья, чтобы предупредить развитие грибковых заболеваний
  • Подкормка: удобрение играет важную роль в процессе роста и цветения. В начале вегетации рекомендуется использовать азотные удобрения для активного роста зеленой массы. Затем, когда астра начнет формировать бутоны, переходите на фосфорно-калийные удобрения для улучшения цветения. Подкормку можно проводить каждые 2-3 недели.
  • Прополка и рыхление: регулярно удаляйте сорняки, которые могут забирать у астр питательные вещества и влагу. Рыхление почвы поможет улучшить доступ кислорода к корням.

Поддержка и обрезка

Некоторые высокие сорта астр могут ломаться под тяжестью своих соцветий. Чтобы избежать этого, их стоит подвязывать. Используйте лёгкие опоры или специальные колышки.

В конце сезона, когда цветение начнет угасать, можно обрезать побеги на уровне 10-15 см от земли, чтобы подготовить растения к следующему сезону. Это не только улучшит внешний вид, но и поможет растению собраться с силами на рост в следующем году.

Защита от болезней и вредителей

Астры могут подвергаться атакам различных вредителей, таких как тля и паутинный клещ, а также грибковых заболеваний. Для профилактики используйте подходящие инсектициды и фунгициды. Регулярный осмотр растений поможет выявить проблемы на ранних стадиях. 

Уборка и хранение семян

Когда астра отцвела, не спешите их выбрасывать. Вы можете собрать семена, чтобы использовать их в следующем сезоне. Сбор семян нужно проводить, когда они полностью созреют, а оболочка начинает трескаться. Храните семена в сухом и прохладном месте до следующей посадки.

Уход за астрами требует немного усилий, но результат стоит затраченных ресурсов. Правильно подобранная почва, регулярный полив и подкормка, защита от болезней и вредителей помогут вашим астрам зацвести по-настоящему пышно и радовать вас яркими красками. Выращивая эти великолепные цветы, вы не только озелените свой участок, но и создадите неповторимую атмосферу в вашем саду. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Как заставить астры радовать глаз: простой план по уходу за цветами
24 миллиарда на колесах: в России запускают производство электромобиля мечты
 Русская глубинка — новые Мальдивы для поколения Z
Турецкий поток продолжается: что скрывается за новым соглашением с Россией
Смертельно вкусно: кусочек колбасы, который может стоить вашему питомцу жизни
Дочь Успенской объяснила скандальную фразу сходить с ума — приятно: не поняли суть
Здесь не помогут ни рация, ни карта: три точки в океане, которые пугают даже бывалых
Секретный список летних фруктов, которые спасут ваше здоровье: диетологи раскрыли ТОП-9
Водители, готовьтесь! Госдума меняет требования к работе в сфере автоперевозок
Свадьба Бородиной под прицелом: Орлова раскрыла, почему её муж вёл невесту к алтарю — ответ хейтерам!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.