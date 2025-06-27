Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова
Выбросил деньги в трубу: почему промывка катализатора — не является хорошей идеей
Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли
Кот дерёт шторы и сносит вазы: причина совсем не в плохом характере
Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях
Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие
Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор
1,2 трлн прибыли, но без дивидендов: почему акционеры Газпрома проголосовали против выплат
До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост

Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё

3:58
Садоводство » Советы

Садоводы сталкиваются с проблемой: растения капусты растут, листья развиваются, но головки не завязываются. Это может быть связано с рядом факторов, включая неправильное питание, недостаток влаги и даже устройство почвы.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Для исправления ситуации вам не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями. Под рукой у вас могут оказаться простые ингредиенты, которые помогут справиться с этой проблемой. 

Причины, почему капуста не завязывается

Перед тем как говорить о подкормках, рассмотрим основные причины, по которым капуста может не завязываться:

  • Недостаток питательных веществ: особенно важны калий и фосфор для формирования кочанов. Недостаток этих элементов может привести к тому, что капуста будет расти, но не завязываться.
  • Неравномерный полив: капуста нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Избыток влаги может вызвать гниение корней, а недостаток — замедлить рост растений.
  • Неподходящие условия: слишком жаркое или холодное время года также может повлиять на развитие капусты.
  • Проблемы с опылением: капуста — это растение, которое требует опыления для завязывания плодов. Если на участке недостаточно насекомых, это может стать причиной проблемы.

Удивительная подкормка из подручных средств

Если капуста не завязывается, попробуйте использовать следующие методы подкормки из доступных ингредиентов.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — отличный источник кальция, который способствует укреплению корней и устойчивости растений к болезням. Для приготовления подкормки:

  • Соберите скорлупу от яиц, хорошо промойте и высушите.
  • Измельчите её до порошкообразного состояния.
  • Посыпьте порошком вокруг корней капусты или добавьте в лейку с водой (1 стакан скорлупы на 10 литров воды). Поливайте полученной смесью капусту.

Банановые шкурки

Банановые шкурки богаты калием и другими полезными веществами, которые способствуют завязыванию плодов.

  • Измельчите шкурки и закопайте их вокруг корней капусты.
  • Также можно настоять шкурки в воде: поместите их в ведро с водой и оставьте на несколько дней. После этого используйте полученный настой для полива.

Кофейная гуща

Кофейная гуща является источником азота и способствует улучшению структуры почвы. Для её использования:

  • Разложите использованную гущу вокруг растений и слегка заделайте в почву.
  • Хорошо полейте капусту после применения.

Простая сахарная подкормка

Сахар помогает растению лучше усваивать питательные вещества.

  • Растворите 1 ст. ложку сахара в 10 литрах воды и полейте капусту. Это особенно полезно в период цветения и завязывания кочанов.

Как правильно подкармливать капусту

Когда подкармливать капусту? Оптимально проводить такие процедуры в теплую, солнечную погоду. Избегайте полива в дождливую погоду, чтобы избежать гниения корней.

  1. Частота подкормок: повторяйте подкормки каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода, пока не начнется завязывание кочанов.
  2. Количество: не переусердствуйте с количеством подкормок. Лучше использовать малые порции, но регулярно.
  3. Сочетайте подкормку с поливом: подкормки лучше всего проводить в сочетании с поливом, чтобы избежать ожогов корней.

Если ваша капуста не завязывается, не стоит паниковать. Используя простые подручные средства и уделяя внимание условиям роста, вы сможете значительно улучшить её развитие. Яичная скорлупа, банановые шкурки, кофейная гуща и сахар — все это может стать отличной подкормкой для ваших растений. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Последние материалы
Тесто, как облако, и соус, как в Италии: пицца с грибами, которую все просят приготовить снова
Выбросил деньги в трубу: почему промывка катализатора — не является хорошей идеей
Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли
Кот дерёт шторы и сносит вазы: причина совсем не в плохом характере
Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё
Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях
Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие
Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор
1,2 трлн прибыли, но без дивидендов: почему акционеры Газпрома проголосовали против выплат
До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.