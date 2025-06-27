Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё

3:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводы сталкиваются с проблемой: растения капусты растут, листья развиваются, но головки не завязываются. Это может быть связано с рядом факторов, включая неправильное питание, недостаток влаги и даже устройство почвы.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада капусты

Для исправления ситуации вам не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями. Под рукой у вас могут оказаться простые ингредиенты, которые помогут справиться с этой проблемой.

Причины, почему капуста не завязывается

Перед тем как говорить о подкормках, рассмотрим основные причины, по которым капуста может не завязываться:

Недостаток питательных веществ: особенно важны калий и фосфор для формирования кочанов. Недостаток этих элементов может привести к тому, что капуста будет расти, но не завязываться.

Неравномерный полив: капуста нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Избыток влаги может вызвать гниение корней, а недостаток — замедлить рост растений.

Неподходящие условия: слишком жаркое или холодное время года также может повлиять на развитие капусты.

Проблемы с опылением: капуста — это растение, которое требует опыления для завязывания плодов. Если на участке недостаточно насекомых, это может стать причиной проблемы.

Удивительная подкормка из подручных средств

Если капуста не завязывается, попробуйте использовать следующие методы подкормки из доступных ингредиентов.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — отличный источник кальция, который способствует укреплению корней и устойчивости растений к болезням. Для приготовления подкормки:

Соберите скорлупу от яиц, хорошо промойте и высушите.

Измельчите её до порошкообразного состояния.

Посыпьте порошком вокруг корней капусты или добавьте в лейку с водой (1 стакан скорлупы на 10 литров воды). Поливайте полученной смесью капусту.

Банановые шкурки

Банановые шкурки богаты калием и другими полезными веществами, которые способствуют завязыванию плодов.

Измельчите шкурки и закопайте их вокруг корней капусты.

Также можно настоять шкурки в воде: поместите их в ведро с водой и оставьте на несколько дней. После этого используйте полученный настой для полива.

Кофейная гуща

Кофейная гуща является источником азота и способствует улучшению структуры почвы. Для её использования:

Разложите использованную гущу вокруг растений и слегка заделайте в почву.

Хорошо полейте капусту после применения.

Простая сахарная подкормка

Сахар помогает растению лучше усваивать питательные вещества.

Растворите 1 ст. ложку сахара в 10 литрах воды и полейте капусту. Это особенно полезно в период цветения и завязывания кочанов.

Как правильно подкармливать капусту

Когда подкармливать капусту? Оптимально проводить такие процедуры в теплую, солнечную погоду. Избегайте полива в дождливую погоду, чтобы избежать гниения корней.

Частота подкормок: повторяйте подкормки каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода, пока не начнется завязывание кочанов. Количество: не переусердствуйте с количеством подкормок. Лучше использовать малые порции, но регулярно. Сочетайте подкормку с поливом: подкормки лучше всего проводить в сочетании с поливом, чтобы избежать ожогов корней.

Если ваша капуста не завязывается, не стоит паниковать. Используя простые подручные средства и уделяя внимание условиям роста, вы сможете значительно улучшить её развитие. Яичная скорлупа, банановые шкурки, кофейная гуща и сахар — все это может стать отличной подкормкой для ваших растений.