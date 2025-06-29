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Грибки расползаются незаметно: ошибка с вечерним поливом газона даёт им зелёный свет

3:02
Садоводство

Кажется, что летом есть только один способ спасти газон от выгорания — лить воду без остановки. Но что, если именно это его и убивает?

Газон и клумбы
Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон и клумбы

Звучит парадоксально, но это факт, о котором предпочитают молчать. На самом деле, привычный "спасительный" полив в жару может превратить ухоженную лужайку в выжженную пустыню. Об этом пишет корреспондент "Белновости".

Как дневной полив разрушает ваш газон

Середина лета — время, когда солнце не просто сушит, а буквально обжигает всё вокруг. И вот вы берёте шланг и начинаете поливать траву среди бела дня, когда жара достигает пика. Капли воды на травинках работают как миниатюрные линзы, усиливая солнечные лучи.

В результате — микроожоги по всей поверхности газона. Но это только верхушка айсберга. Вода, попадая на раскалённую землю, испаряется в ту же секунду, так и не достигнув корней. Влага не проникает в почву, корневая система остаётся без питания и начинает слабеть. Трава желтеет, сохнет, на участке появляются выгоревшие пятна.

Спасение — в правильном времени полива

Главное правило: никаких поливов с 10:00 до 18:00. Это табу. В это время полив вреден, а не полезен.

Лучшее время — утро с 4:00 до 7:00. Почему?

  • Почва остыла за ночь.

  • Солнце ещё не активно.

  • Вода проникает глубоко к корням, не испаряясь и не обжигая зелень.

Допустим и вечерний полив после 20:00, но он менее предпочтителен. Утренний режим даёт растению время просохнуть до ночи, снижая риск грибковых заболеваний.

Как правильно поливать

  • Обильно, но не часто — раз в 3-5 дней.

  • После полива влага должна доходить на глубину 10-15 см.

Поверхностное ежедневное опрыскивание — ошибка. Оно не помогает, а, наоборот, делает газон уязвимым. Глубокий полив стимулирует корни уходить вглубь, где сохраняется влага — именно это делает газон устойчивым к засухе.

Ещё один важный нюанс — стрижка

  • Не косите газон коротко в жару! Оптимальная высота — 6-8 см.

  • Высокая трава притеняет почву, удерживает влагу и сама лучше справляется с жарой.

  • Следите за состоянием ножей на косилке: тупые лезвия травмируют траву, создавая рваные кончики, которые быстрее желтеют.

Секрет здорового газона в июле — в правильном поливе и разумной стрижке. Откажитесь от дневного полива, выбирайте утренние часы, не стригите траву под корень — и вы удивитесь, насколько сочной и зелёной может остаться лужайка даже в самый палящий зной. Пока у соседей выгорают участки, у вас будет газон, как на обложке журнала.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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