Секрет клубничных грядок, которые дают ведро с куста — всё решает обрезка после сбора

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте: вы только что собрали последние сочные ягоды, устало выдохнули и решили — с клубникой покончено до следующей весны. Но это — опасное заблуждение.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер с ящиком клубники

На самом деле, июль — не время отдыха, а самый ответственный этап в жизни клубничного куста. Именно сейчас закладывается будущий урожай. И если вы упустите эти действия, растение направит свои силы не туда — в лишнюю зелень, а не в формирование цветочных почек. Об этом напоминает корреспондент "Белновости".

Что делать сразу после сбора клубники

Есть четыре шага, которые определят, какой будет ваша клубника в следующем сезоне.

Шаг первый: радикальная обрезка

Не жалейте — берите острые ножницы или секатор и удаляйте всё лишнее:

старые, пожухлые листья;

повреждённую листву;

оставшиеся цветоносы, которые уже отплодоносили.

Срезайте их максимально близко к основанию, но не повредите "сердечко" куста - его центральную точку роста. Её важно сохранить любой ценой.

Оставьте только молодые, светло-зелёные листочки — они нужны растению для полноценного восстановления.

Это не просто уборка старья: удаляя отмершую листву, вы резко снижаете риск заболеваний и нашествия вредителей, скопившихся за сезон.

Кусты, избавленные от ненужной зелени, перенаправляют ресурсы на важное — формирование бутонов и укрепление корневой системы.

Шаг второй: точечная подкормка (но не азот!)

Сейчас клубнике не нужен азот, который стимулирует рост листвы. Всё внимание — на фосфор и калий. Они необходимы для закладки цветочных почек и подготовки растения к зиме.

Лучше всего подойдёт:

раствор монофосфата калия — 1 чайная ложка на 10 литров воды;

либо любое готовое "осеннее" удобрение для ягодных культур.

Поливайте аккуратно, строго под корень, чтобы влага проникла глубоко к корневой системе.

Шаг третий: рыхление и окучивание

После обрезки и подкормки аккуратно разрыхлите почву вокруг кустов. Если видите, что корни оголились — слегка окучьте растение, подсыпав земли у основания.

Шаг четвёртый (необязательный, но мощный): мульча

Если есть возможность — прикройте почву вокруг кустов тонким слоем перегноя или компоста. Это и питание, и защита: органика медленно разлагается, питая корни, а также улучшает структуру грунта.

Эти простые шаги займут у вас всего один вечер, но результат будет впечатляющим. Кусты уйдут в зиму крепкими, здоровыми, с мощной корневой системой и потенциалом на рекордный урожай.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

