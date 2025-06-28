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Секрет крупных баклажанов — не в поливе и не в сорте, а в одном решающем шаге в июле

2:37
Садоводство

Мечтаете о баклажанах, которые не просто крупные, а по-настоящему мясистые, тяжелые, глянцевые — словно налитые соком под блестящей фиолетовой кожурой?

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Тогда запомните: июль — решающий месяц. Именно сейчас завязи превращаются в настоящие плоды. Любая ошибка в уходе — и вместо сочных "синеньких" вы соберёте мелкие, пустые или, что хуже всего, жёсткие и деревянистые баклажаны.

Главный враг урожая — сама щедрость куста

Баклажан внешне кажется могучим, с мощной ботвой и корневой системой. Но на деле он не способен "вскормить" все плоды, которые сам же и завязал — особенно в июльскую жару. Его силы ограничены, и если ничего не предпринимать, большинство плодов просто не дойдут до товарного состояния.

Решение простое — удалить лишнее

Звучит сурово, но это единственный способ получить баклажаны мечты: крупные, плотные, сочные.

Что делать

Примерно в середине июля, когда на кусте уже появились завязи — обычно 5-7 штук в зависимости от сорта и состояния растения — наступает момент истины.

Выберите только лучшие. Оставьте самые сильные, сформированные завязи. Обычно они находятся на нижнем или среднем ярусе куста. Всё остальное — цветки, слабые и поздние завязи — смело удаляйте ножницами или отщипывайте руками.

Особое внимание — бутонам и цветкам, которые появляются после 15-20 июля (для средней полосы). Они точно не успеют вызреть и только будут забирать влагу и питательные вещества у перспективных плодов.

Не бойтесь прищипывать верхушки побегов. Рост в высоту сейчас не нужен. Задача растения — не цвести и расти, а наливать плоды.

Поддержите результат грамотным поливом

После "хирургии" баклажану особенно важна влага. Но не переусердствуйте: поливайте редко, но глубоко. Используйте только тёплую воду, лейте под корень. Оптимально — 1-2 раза в неделю, ориентируясь на погоду.

Уже через несколько дней после прореживания вы заметите: оставшиеся плоды начинают наливаться буквально на глазах.

Финал — как в мечтах

К моменту сбора урожая вы получите идеальные баклажаны — глянцевые, тяжёлые, с плотной и сочной мякотью без пустот. Попробуйте сделать так хотя бы на нескольких кустах — и вы удивитесь, насколько разительной может быть разница!

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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