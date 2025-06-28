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Хлеб, дрожжи и вода — вот что реально работает, когда капуста отказывается завязываться

3:12
Садоводство

Июль в самом разгаре. Соседи уже радуются упругим кочанам капусты, а вы недоумеваете: листья у растений пышные, сочные, а вилок так и не появляется. Почему?

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Обычно причина вовсе не в сорте и не в нашествии вредителей, а в неправильном питании в решающий момент — когда капуста готовится завязать кочан. Именно в это время ей особенно нужна энергия для старта сложного физиологического процесса. Об этом пишет корреспондент "Белновости".

Хорошая новость: не нужно спешить в магазин за дорогими удобрениями. Настоящую "бомбу" для роста можно сделать из самых обычных остатков с кухни.

В чём секрет

Для домашней подкормки понадобятся всего два компонента:

  • черствый хлеб (лучше ржаной или ржано-пшеничный),

  • обычные сырые или сухие пекарские дрожжи.

Почему это работает? Хлеб — источник углеводов и полезных микроэлементов. А дрожжи? Это не еда, а настоящий катализатор!

Как только они попадают в почву, начинается настоящий биологический "фейерверк": дрожжи активизируют полезные почвенные бактерии, которые перерабатывают органику и делают важные элементы — особенно фосфор и калий — легкодоступными для корней. В результате капуста получает тот самый энергетический импульс, которого ей не хватало для запуска формирования кочана.

Как приготовить "чудо-настой"

  1. Наполните треть ведра (10 литров) кусками черствого хлеба (подойдут и корки, и мякиш).

  2. Добавьте 100 граммов сырых дрожжей или один стандартный пакетик сухих (11 г).

  3. Залейте всё тёплой (не горячей!) водой почти до краёв.

  4. Накройте крышкой или тканью.

  5. Поставьте в тёплое место — например, в теплицу — на 2-3 дня.

Смесь забродит: появятся характерный запах и пена. Это — знак, что процесс пошёл как надо.

Затем процедите настой через марлю или сито — остатки хлеба нам на грядке не нужны. Получившийся концентрат разводите водой в пропорции 1:5 (1 литр настоя на 5 литров воды). Всё, подкормка готова.

Когда поливать

Как только вы заметили, что капуста растёт, но "топчется на месте": листья большие, зелёные, а кочана всё нет — самое время действовать.

Выберите пасмурный день или вечер. Сначала хорошенько пролейте грядку чистой водой, а затем — под каждый куст — по 0,5-1 литру хлебно-дрожжевого настоя. Лейте прямо под корень.

Обычно одного такого полива в июле хватает, чтобы "разбудить" растение. Уже через 5-7 дней вы заметите, как центр капустной розетки начинает утягиваться — это первый признак, что началось формирование кочана.

Проверено на практике

Удивительно, но факт: эта простая и почти бесплатная подкормка работает там, где привычные минеральные удобрения оказываются бессильны. И нередко — с куда более выраженным эффектом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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