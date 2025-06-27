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Опрыскиваю помидоры в самую жару — и листья оживают на глазах: запретный приём даёт урожай

3:12
Садоводство

Слышали строгое правило: помидоры поливать только под корень, ни в коем случае не по листьям? Оно верно… почти всегда.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Есть один исключительный момент в июле, когда нарушение этого правила дает поразительный эффект, сообщает корреспондент Белновости.

Представьте: стоит жара за +30°C, солнце палит, влажность низкая. Ваши помидоры, даже при регулярном поливе, выглядят угнетенными: листья слегка поникают днем, цветки и завязи могут осыпаться, рост замедляется.

Почему это происходит

Растение испытывает тепловой стресс, его системы охлаждения (испарение воды с листьев — транспирация) не справляются. В такие часы грунтовая влага не спасает: корни холодные, а листовая масса перегрета и работает "на износ".

Корневой полив в такую погоду жизненно необходим, но охлаждает только зону корней. Перегретые листья продолжают страдать от жары, и здесь на помощь приходит… запрещённый приём.

Осторожное дождевание: когда запрет работает на благо

В экстремальную жару допустимо и даже полезно устроить легкое дождевание листьев ледяной водой в самый полдень — с 12:00 до 14:00. Это звучит как ересь, но физика растений подтверждает: микрокапли холодной воды, мгновенно испаряясь на горячих листьях, отводят тепло и снижают температуру ткани. Эффект — почти мгновенный. Листья оживают и расправляются.

Важно: не обливание, а лишь кратковременное опрыскивание туманом, буквально на 1-2 секунды на каждый куст. Необходимо использовать чистую воду температурой около +4…+6°C, но без льда, чтобы не допустить механического повреждения тканей.

Как подготовить воду

Идеальный вариант — заранее налить воду в мелкодисперсный распылитель и охладить её в холодильнике. Никакой ледяной шок: только освежающая прохлада. Подобное "микродушествование" не приведет к грибковым заболеваниям, если выполнено правильно — капли не задерживаются на листьях, а испаряются мгновенно.

Проверенный способ выжить в жару

Многие опытные огородники утверждают: разовое опрыскивание в день экстремальной жары — лучшее средство от перегрева. Оно помогает сохранить завязи, избежать опадания цветов и стимулирует фотосинтез. Особенно это важно для молодых кустов и высокорослых сортов, которые активнее наращивают зеленую массу.

Когда нельзя применять

Такой метод нельзя использовать, если:

  • погода пасмурная или ожидаются дожди;

  • растения уже поражены грибком;

  • влажность воздуха и так высокая.

Также не стоит проводить дождевание поздно вечером — это действительно повышает риск заболеваний.

Используйте этот метод только в дни экстремальной жары и строго как описано — тогда он принесет только пользу и удивит результатом. В жару каждое действие важно, и иногда именно "запретный" способ спасает урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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