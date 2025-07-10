Заметили, что урожай хуже с каждым годом? Причина банальна — но о ней почти никто не вспоминает

Как работает капельное орошение и чем полезно для овощных грядок

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мало просто посадить овощи — без грамотного полива мечтать о хорошем урожае не стоит. В жаркие летние дни природа редко радует дождями, поэтому владельцам огородов приходится самим заботиться о том, чтобы растениям хватало влаги.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив

Какая вода самая полезная для растений

Оптимальный выбор — дождевая вода. Она мягкая, не содержит хлор и идеально подходит для полива всех овощных культур. К тому же она бесплатная и успевает нагреться до комфортной температуры прямо в резервуарах.

Для сбора дождевой воды чаще всего используют контейнеры объёмом 1000 литров. Перед покупкой важно убедиться, что в контейнере ранее не хранились токсичные химикаты.

Если используете воду из скважины, то запомните — её нельзя лить прямо из-под земли. Такая вода слишком холодная и может стать настоящим шоком для растений. Лучше дать ей отстояться и согреться в баке.

Хранить воду лучше в затенённых местах, подальше от прямых солнечных лучей. Это предотвратит рост водорослей и размножение комаров. Также желательно накрывать резервуары крышкой или плёнкой.

Когда поливать — утром или вечером

Идеальное время для полива — раннее утро или вечер. Днём, особенно в жару, вода испаряется слишком быстро. К тому же холодная вода может повредить корни, вызвав тепловой шок.

Необычный, но эффективный лайфхак — полив до или после дождя. Перед дождём увлажнённая почва лучше впитывает осадки, а после — капли на листьях смывают пыль, а дополнительный полив помогает влаге добраться прямо к корням.

Как часто поливать

При правильном подходе достаточно обильного полива два раза в неделю. Главное — не смачивать верхний слой, а промочить почву на глубину, где находятся корни.

Если почва слишком сухая, поливайте поэтапно: сначала слегка смочите верхний слой, дайте воде впитаться, затем повторите. Важно избегать грязных луж вокруг растений — они перекрывают доступ кислорода к корням.

Учитываем особенности разных овощей

Потребности в поливе у всех культур разные:

Из лейки или шланга с распылителем можно поливать лук, корнеплоды, крестоцветные, бобовые и салаты — им не страшны капли на листьях.

Категорически нельзя поливать сверху томаты, огурцы, картофель, тыквы, кабачки и патиссоны. Попадание воды на листья провоцирует появление плесени и грибка, а в солнечную погоду — ожоги. Эти культуры поливают только под корень.

Отдельно стоит отметить, что переувлажнение губительно для лука-порея, сельдерея и перца — они предпочитают стабильную, но не избыточную влажность.

Если нет времени на полив

Отличное решение для тех, кто не хочет бегать с лейкой каждый вечер, — система капельного орошения. Шланги подключаются к источнику воды (скважина или водопровод) и распределяют влагу прямо к корням растений. Управляется такая система таймером и клапаном — достаточно один раз настроить, и дальше всё будет происходить автоматически.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

