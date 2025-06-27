Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками Славы: дай адрес!
Сбербанк снова режет проценты: по вкладам останется всего 18%
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Новое поколение квантовых машин: не нужны кластеры и тонны энергии
Натяжной или навесной? Один потолок решает все проблемы ванной
OLIMPBET: россияне рассказали, какая команда обычно выигрывает в финале
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю

Думали, что это сорт? Нет — вот 4 причины, почему клубника кислая и водянистая

Садоводство

Вкус клубники — одна из главных причин, почему дачники так любят выращивать эту культуру. Но иногда вместо сладких, ароматных ягод на грядке оказывается кислая и водянистая клубника. Причём даже при хорошем уходе и вовремя внесённых удобрениях. Почему так происходит? Причин несколько, и все они связаны с агротехникой.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Ошибка №1 — слишком обильный полив

Клубника очень чувствительна к количеству влаги. До начала окрашивания ягод регулярный полив действительно необходим. Но как только плоды начали краснеть, полив следует прекратить. Почему? Всё просто: избыток воды буквально "разбавляет" сахара в ягодах. Клубника становится водянистой, кисловатой и теряет вкус.

Представьте, что вы положили ложку сахара в чашку и начали наливать воду. Чем больше воды, тем менее сладким получится напиток. С ягодами происходит то же самое. Если сейчас остановить полив, то есть шанс, что хотя бы последняя волна урожая получится сладкой и ароматной.

Ошибка №2 — загущенные посадки

Клубнике жизненно необходима хорошая циркуляция воздуха и доступ света. При слишком тесной посадке кусты начинают конкурировать за питание, затеняют друг друга и хуже проветриваются. Это не только снижает вкус ягод, но и повышает риск грибковых заболеваний.

Правильная схема посадки решает эту проблему. Оптимальное расстояние между рядами — около 70 см, между кустами — 30-40 см. Тогда каждому растению будет хватать света, питания и пространства для полноценного развития.

Ошибка №3 — нехватка солнца

Сладость клубники напрямую зависит от освещения. Чем больше солнечных лучей получает куст, тем активнее в нём накапливаются сахара. Если грядка находится в полутени — например, у забора, под деревьями или с северной стороны участка — ягоды почти всегда будут кислыми.

При закладке клубничной плантации выбирайте самое солнечное место. Южная сторона участка, без затенения постройками и деревьями, — идеальный вариант.

Ошибка №4 — особенности сорта

Иногда причина кислых ягод кроется вовсе не в ошибках ухода, а в самом сорте. Не все сорта клубники одинаково сладкие. Существуют универсальные сорта, предназначенные для заморозки, переработки или перевозки — у них упор делается на плотность и лёжкость, а не на вкус.

Если хочется собирать по-настоящему сладкую ягоду, стоит обратить внимание на сорта "Орлец", "Дарёнка" и "Первоклассница". Есть и ещё одно интересное наблюдение: чем меньше размер ягод, тем они, как правило, слаще. Крупноплодные сорта часто уступают по сахару мелкоплодным.

Чтобы клубника радовала насыщенным вкусом, важно соблюдать несколько простых правил:

  • После начала покраснения ягод полив прекращают.

  • Соблюдают схему посадки: не менее 70 см между рядами и 30-40 см между кустами.

  • Грядки размещают только в солнечных местах.

  • Для сладкого урожая выбирают правильные сорта.

Следуя этим рекомендациям, можно вырастить клубнику, которая порадует не только внешним видом, но и идеальным вкусом.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.