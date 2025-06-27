Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстанские дзюдоисты поднялись в мировой рейтинг — кто обошёл олимпийцев
Без одежды кажется легче — но ночью тело страдает сильнее
Загадочная Магулиана: почему эта высокогорная деревня стала настоящей сокровищницей Греции?
Стас Пьеха вызвался разобраться с обидчиками Славы: дай адрес!
Доллар под ударом: Путин объявил экономическую войну западной валюте
Одно движение — и весь вкус мяса уходит в слив: секрет идеального стейка начинается не на сковороде
Сбербанк снова режет проценты: по вкладам останется всего 18%
Думали, что это сорт? Нет — вот 4 причины, почему клубника кислая и водянистая
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку

Если заметили это на листьях, значит, помидоры уже на грани — без железа им не выжить

2:23
Садоводство

Томаты — одна из самых чувствительных к дефициту микроэлементов культур. Особенно остро они реагируют на нехватку железа. Если не заметить проблему вовремя, можно потерять значительную часть урожая. Появление хлороза — тревожный сигнал, который требует незамедлительных действий.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Как распознать дефицит железа у томатов

Главный симптом нехватки железа — резкое пожелтение листьев, при котором прожилки остаются насыщенно зелёными. Такое состояние называют хлорозом. Листовая пластина становится бледно-жёлтой, почти белой, а сетка зелёных жилок выделяется особенно чётко — растение буквально показывает, что ему срочно нужно помочь.

Игнорировать эти признаки нельзя: при запущенном хлорозе нарушается фотосинтез, замедляется рост, страдает завязывание и созревание плодов.

Железный купорос — проверенное средство от хлороза

Чтобы быстро восстановить баланс железа, используют железный купорос. Он помогает устранить дефицит как при корневом, так и при внекорневом внесении.

Как правильно применять

  • Корневая подкормка: растворите 50 граммов железного купороса в 10 литрах воды и полейте под корень. Такой способ работает медленнее, но даёт долгосрочный эффект.

  • Листовая обработка: более быстрый результат даёт внекорневая подкормка. Для этого используют раствор железа в хелатной форме. Им опрыскивают листья — питательные вещества быстро усваиваются и начинают работать практически сразу.

Лучший эффект достигается при сочетании обоих методов.

Почему томатам так важно железо

Дефицит железа — это не просто изменение внешнего вида. Без него нарушаются все жизненно важные процессы в растении. При правильном внесении железного купороса вы получаете:

  • Быстрое восстановление зелёной массы и устранение хлороза.

  • Ускорение роста и развития кустов.

  • Повышение устойчивости к болезням, жаре, засухе и другим стрессам.

Железо — один из ключевых элементов для здоровья томатов. Своевременное восполнение его дефицита — залог сильных, мощных растений и щедрого урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.