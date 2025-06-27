Если заметили это на листьях, значит, помидоры уже на грани — без железа им не выжить

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты — одна из самых чувствительных к дефициту микроэлементов культур. Особенно остро они реагируют на нехватку железа. Если не заметить проблему вовремя, можно потерять значительную часть урожая. Появление хлороза — тревожный сигнал, который требует незамедлительных действий.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Как распознать дефицит железа у томатов

Главный симптом нехватки железа — резкое пожелтение листьев, при котором прожилки остаются насыщенно зелёными. Такое состояние называют хлорозом. Листовая пластина становится бледно-жёлтой, почти белой, а сетка зелёных жилок выделяется особенно чётко — растение буквально показывает, что ему срочно нужно помочь.

Игнорировать эти признаки нельзя: при запущенном хлорозе нарушается фотосинтез, замедляется рост, страдает завязывание и созревание плодов.

Железный купорос — проверенное средство от хлороза

Чтобы быстро восстановить баланс железа, используют железный купорос. Он помогает устранить дефицит как при корневом, так и при внекорневом внесении.

Как правильно применять

Корневая подкормка: растворите 50 граммов железного купороса в 10 литрах воды и полейте под корень. Такой способ работает медленнее, но даёт долгосрочный эффект.

Листовая обработка: более быстрый результат даёт внекорневая подкормка. Для этого используют раствор железа в хелатной форме. Им опрыскивают листья — питательные вещества быстро усваиваются и начинают работать практически сразу.

Лучший эффект достигается при сочетании обоих методов.

Почему томатам так важно железо

Дефицит железа — это не просто изменение внешнего вида. Без него нарушаются все жизненно важные процессы в растении. При правильном внесении железного купороса вы получаете:

Быстрое восстановление зелёной массы и устранение хлороза.

Ускорение роста и развития кустов.

Повышение устойчивости к болезням, жаре, засухе и другим стрессам.

Железо — один из ключевых элементов для здоровья томатов. Своевременное восполнение его дефицита — залог сильных, мощных растений и щедрого урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

