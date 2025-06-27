Если заметили это на листьях, значит, помидоры уже на грани — без железа им не выжить

Томаты — одна из самых чувствительных к дефициту микроэлементов культур. Особенно остро они реагируют на нехватку железа. Если не заметить проблему вовремя, можно потерять значительную часть урожая. Появление хлороза — тревожный сигнал, который требует незамедлительных действий.
Главный симптом нехватки железа — резкое пожелтение листьев, при котором прожилки остаются насыщенно зелёными. Такое состояние называют хлорозом. Листовая пластина становится бледно-жёлтой, почти белой, а сетка зелёных жилок выделяется особенно чётко — растение буквально показывает, что ему срочно нужно помочь.
Игнорировать эти признаки нельзя: при запущенном хлорозе нарушается фотосинтез, замедляется рост, страдает завязывание и созревание плодов.
Чтобы быстро восстановить баланс железа, используют железный купорос. Он помогает устранить дефицит как при корневом, так и при внекорневом внесении.
Корневая подкормка: растворите 50 граммов железного купороса в 10 литрах воды и полейте под корень. Такой способ работает медленнее, но даёт долгосрочный эффект.
Листовая обработка: более быстрый результат даёт внекорневая подкормка. Для этого используют раствор железа в хелатной форме. Им опрыскивают листья — питательные вещества быстро усваиваются и начинают работать практически сразу.
Лучший эффект достигается при сочетании обоих методов.
Дефицит железа — это не просто изменение внешнего вида. Без него нарушаются все жизненно важные процессы в растении. При правильном внесении железного купороса вы получаете:
Быстрое восстановление зелёной массы и устранение хлороза.
Ускорение роста и развития кустов.
Повышение устойчивости к болезням, жаре, засухе и другим стрессам.
Железо — один из ключевых элементов для здоровья томатов. Своевременное восполнение его дефицита — залог сильных, мощных растений и щедрого урожая.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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