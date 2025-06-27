Всё просто: смешайте три ингредиента — и огурцы перестанут болеть и начнут расти в два раза быстрее

Июль и август — ключевые месяцы для огурцов. Если правильно подобрать удобрения, растения не только дадут богатый урожай, но и станут значительно устойчивее к болезням. Есть проверенные схемы подкормок, которые позволяют ускорить рост и увеличить количество плодов почти в два раза.
Секрет прост — смесь молочных продуктов с йодом творит с огурцами настоящие чудеса. Этот раствор не только укрепляет иммунитет растений, но и активно стимулирует рост.
Тёплая вода (не ниже 30°C) — 9 литров
Сыворотка (можно заменить кефиром или обезжиренным молоком) — 1 литр
Аптечный йод — 20 капель
В воду добавляют сыворотку и тщательно перемешивают.
К раствору добавляют йод.
Полученным составом опрыскивают листья огурцов раз в неделю.
Остатки раствора используют для полива под корень — раз в две недели.
Этот метод укрепляет растения, защищает их от болезней и стимулирует активное плодоношение.
Июль — месяц активного роста. В это время огурцы особенно нуждаются в подкормках для наращивания зелёной массы и подготовки к пику плодоношения.
Первая половина месяца — время для азотных удобрений. Они способствуют быстрому росту листьев и побегов. Подойдут:
Мочевина
Аммиачная селитра
Жидкие азотные составы
Их вносят с интервалом в 10-14 дней.
Во второй половине июля акцент смещается на калий и фосфор. Они необходимы для цветения, формирования завязей и созревания плодов. Лучше всего подойдут:
Суперфосфат
Сульфат калия
Комплексные калийно-фосфорные удобрения
Наряду с минеральными удобрениями огурцам нужны органические:
Настои из крапивы или сорняков
Перепревший навоз
Зола
Они улучшают структуру почвы, насыщают её микроэлементами и помогают растениям лучше усваивать минералы.
Подкармливайте огурцы раз в 10-14 дней.
В начале месяца используйте азотные удобрения, а с середины переходите на калийно-фосфорные.
Регулярно добавляйте органические подкормки.
Используйте комплексные составы с оптимальным соотношением макро- и микроэлементов.
Строго следуйте дозировкам, указанным на упаковке.
При таком уходе огурцы будут здоровыми, быстро расти и радовать обильным урожаем до самых холодов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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