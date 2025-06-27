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Всё просто: смешайте три ингредиента — и огурцы перестанут болеть и начнут расти в два раза быстрее

2:59
Садоводство

Июль и август — ключевые месяцы для огурцов. Если правильно подобрать удобрения, растения не только дадут богатый урожай, но и станут значительно устойчивее к болезням. Есть проверенные схемы подкормок, которые позволяют ускорить рост и увеличить количество плодов почти в два раза.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Идеальное натуральное удобрение для огурцов

Секрет прост — смесь молочных продуктов с йодом творит с огурцами настоящие чудеса. Этот раствор не только укрепляет иммунитет растений, но и активно стимулирует рост.

Что понадобится

  • Тёплая вода (не ниже 30°C) — 9 литров

  • Сыворотка (можно заменить кефиром или обезжиренным молоком) — 1 литр

  • Аптечный йод — 20 капель

Как приготовить и применять

  1. В воду добавляют сыворотку и тщательно перемешивают.

  2. К раствору добавляют йод.

  3. Полученным составом опрыскивают листья огурцов раз в неделю.

  4. Остатки раствора используют для полива под корень — раз в две недели.

Этот метод укрепляет растения, защищает их от болезней и стимулирует активное плодоношение.

Питание огурцов в июле: что важно знать

Июль — месяц активного роста. В это время огурцы особенно нуждаются в подкормках для наращивания зелёной массы и подготовки к пику плодоношения.

Начало июля: азот для зелени

Первая половина месяца — время для азотных удобрений. Они способствуют быстрому росту листьев и побегов. Подойдут:

  • Мочевина

  • Аммиачная селитра

  • Жидкие азотные составы

Их вносят с интервалом в 10-14 дней.

Середина июля и август: фосфор и калий для урожая

Во второй половине июля акцент смещается на калий и фосфор. Они необходимы для цветения, формирования завязей и созревания плодов. Лучше всего подойдут:

  • Суперфосфат

  • Сульфат калия

  • Комплексные калийно-фосфорные удобрения

Органические подкормки — поддержка весь сезон

Наряду с минеральными удобрениями огурцам нужны органические:

  • Настои из крапивы или сорняков

  • Перепревший навоз

  • Зола

Они улучшают структуру почвы, насыщают её микроэлементами и помогают растениям лучше усваивать минералы.

Полезные советы для идеального результата

  • Подкармливайте огурцы раз в 10-14 дней.

  • В начале месяца используйте азотные удобрения, а с середины переходите на калийно-фосфорные.

  • Регулярно добавляйте органические подкормки.

  • Используйте комплексные составы с оптимальным соотношением макро- и микроэлементов.

  • Строго следуйте дозировкам, указанным на упаковке.

При таком уходе огурцы будут здоровыми, быстро расти и радовать обильным урожаем до самых холодов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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