Всё просто: смешайте три ингредиента — и огурцы перестанут болеть и начнут расти в два раза быстрее

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль и август — ключевые месяцы для огурцов. Если правильно подобрать удобрения, растения не только дадут богатый урожай, но и станут значительно устойчивее к болезням. Есть проверенные схемы подкормок, которые позволяют ускорить рост и увеличить количество плодов почти в два раза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Идеальное натуральное удобрение для огурцов

Секрет прост — смесь молочных продуктов с йодом творит с огурцами настоящие чудеса. Этот раствор не только укрепляет иммунитет растений, но и активно стимулирует рост.

Что понадобится

Тёплая вода (не ниже 30°C) — 9 литров

Сыворотка (можно заменить кефиром или обезжиренным молоком) — 1 литр

Аптечный йод — 20 капель

Как приготовить и применять

В воду добавляют сыворотку и тщательно перемешивают. К раствору добавляют йод. Полученным составом опрыскивают листья огурцов раз в неделю. Остатки раствора используют для полива под корень — раз в две недели.

Этот метод укрепляет растения, защищает их от болезней и стимулирует активное плодоношение.

Питание огурцов в июле: что важно знать

Июль — месяц активного роста. В это время огурцы особенно нуждаются в подкормках для наращивания зелёной массы и подготовки к пику плодоношения.

Начало июля: азот для зелени

Первая половина месяца — время для азотных удобрений. Они способствуют быстрому росту листьев и побегов. Подойдут:

Мочевина

Аммиачная селитра

Жидкие азотные составы

Их вносят с интервалом в 10-14 дней.

Середина июля и август: фосфор и калий для урожая

Во второй половине июля акцент смещается на калий и фосфор. Они необходимы для цветения, формирования завязей и созревания плодов. Лучше всего подойдут:

Суперфосфат

Сульфат калия

Комплексные калийно-фосфорные удобрения

Органические подкормки — поддержка весь сезон

Наряду с минеральными удобрениями огурцам нужны органические:

Настои из крапивы или сорняков

Перепревший навоз

Зола

Они улучшают структуру почвы, насыщают её микроэлементами и помогают растениям лучше усваивать минералы.

Полезные советы для идеального результата

Подкармливайте огурцы раз в 10-14 дней.

В начале месяца используйте азотные удобрения, а с середины переходите на калийно-фосфорные.

Регулярно добавляйте органические подкормки.

Используйте комплексные составы с оптимальным соотношением макро- и микроэлементов.

Строго следуйте дозировкам, указанным на упаковке.

При таком уходе огурцы будут здоровыми, быстро расти и радовать обильным урожаем до самых холодов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

