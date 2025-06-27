Слизни больше не появятся: что сыпали на грядки наши бабушки — и всегда оставались с урожаем

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни — одни из самых коварных врагов садовода. Эти вредители способны за считанные дни уничтожить урожай, оставляя после себя только объеденные листья и огрызки овощей. Но есть старые и проверенные методы, которые помогут избавиться от них буквально за 24 часа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Улитки на капусте в огороде

Главное правило — лишить убежищ

Первый шаг в борьбе со слизнями — уборка всех укромных мест на участке. Именно под камнями, досками, пучками травы и кучами листьев они пережидают жару и прячутся от хищников. Чем чище участок, тем меньше шансов у слизней устроить там засаду.

Особое внимание стоит уделить мульче. Если вредителей слишком много, от неё лучше временно отказаться — под мульчей они находят идеальные условия для жизни. А если мульчирование необходимо, безопаснее использовать хвойный опад или опилки — слизни их не переносят.

Натуральные барьеры против слизней

Слизни не любят любые колючие и острые преграды. На этом построено множество народных методов:

Зола

Измельчённая яичная скорлупа

Сухая горчица

Пушонка (гашёная известь)

Эти материалы рассыпают вокруг грядок, создавая непреодолимые барьеры. Кроме того, отлично работают медные ленты или тонкая проволока — при контакте с медью у слизней возникает раздражение.

Есть и природные помощники. Привлеките в сад лягушек, ящериц или жужелиц — они с удовольствием поедают слизней.

Яичная скорлупа — эффективный щит

Раздробленная яичная скорлупа — один из самых простых и безопасных способов борьбы. Её острые края повреждают нежные тела слизней, заставляя их обходить участок стороной. Дополнительно скорлупа обогащает почву кальцием и полезными минералами.

Осторожно с солью

Соль действительно убивает слизней моментально — при контакте с ней их тело быстро обезвоживается. Однако этот метод опасен для растений: соль ухудшает структуру почвы и может погубить корни. Лучше использовать соляной раствор точечно — например, в подвалах, сараях или вдоль дорожек, где нет посадок. Для этого на ведро воды добавляют стакан соли и обрабатывают нужные участки.

Зола, сода и табачная пыль — мощная смесь

Отлично работает смесь золы с содой или табачной пылью. Такой порошок рассыпают только по сухой почве — влага снижает его эффективность. Этот метод не только отпугнёт слизней, но и подкормит растения полезными микроэлементами.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

