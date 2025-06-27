Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поведение аквариумных рыбок рассказало, чего вы о них не знали
Ретро-кроссовки на лето 2025: от Puma Speedcat до adidas Tokyo — самые модные модели
Один квантовый сбой — и нас не станет: почему учёные всерьёз обеспокоены
Как приготовить идеальную тушеную капусту: 30 минут на кухне
Банковские комиссии отменены, но квартиры всё равно дорожают: в чём причина
Что скрывают имена дочерей Сарика Андреасяна и Лизы Моряк: интригующая традиция
Архитектура из скалы и полёт над ущельем: малоизвестная деревня в Италии открывает двери в другой мир
Электромобили и гибриды: Renault готовит двойной удар по рынку
Буква B теперь золотая: Бостон перед новым сезоном сменил цвета и состав

Вы это игнорируете, а растения умоляют о помощи: признаки, что им срочно нужны удобрения

3:29
Садоводство

Здоровый и плодородный сад требует внимания к множеству деталей — от выбора подходящих растений до правильного полива и своевременной обрезки. Но есть одна ошибка, которая способна перечеркнуть все усилия. Если забыть про подкормку, растения начинают страдать, и вскоре это станет заметно. Главное — распознать сигналы вовремя.

Садовод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод

Как понять, что растениям не хватает питания

Большинство садовых культур нуждаются минимум в двух-трёх подкормках за сезон. Первая — весной для стимуляции роста, вторая — летом для активного цветения и плодоношения, а третья — ближе к осени, чтобы подготовить растения к зимовке. Однако иногда этого недостаточно.

Некоторые признаки дефицита питательных веществ легко пропустить. Вот на что стоит обратить внимание.

Истощённая почва

Самый простой способ проверить состояние почвы — провести её экспресс-анализ. Это позволит заранее выявить нехватку микро- и макроэлементов, прежде чем на растениях появятся тревожные симптомы.

Изменение цвета листьев

Если листья начали терять насыщенность, стоит насторожиться. Желтизна, особенно на нижних и старых листьях, часто сигнализирует о нехватке азота. Любые резкие изменения цвета — тревожный звоночек.

Мало цветов и плодов

Плодоносящие и цветущие растения первыми реагируют на дефицит питания. Если урожай стал заметно скромнее, а цветение — слабее, возможно, причина именно в нехватке удобрений. Перед этим стоит исключить проблемы с поливом и вредителями.

Проблемы с корнями

Слабая корневая система — ещё один скрытый признак. Если при пересадке или случайном осмотре вы замечаете потемневшие, вялые или плохо пахнущие корни, это говорит о серьёзных проблемах с питанием.

Как правильно подкармливать растения

Правильная подкормка — это не просто залог хорошего урожая, но и гарантия здоровья растений. Главное — соблюдать простые правила:

  • Удобрения вносятся только во влажную почву.

  • Лучшее время для процедуры — раннее утро или вечер, чтобы избежать ожогов от солнца.

  • После внесения удобрений обязательно полейте растения.

Гранулированные составы равномерно распределяют по поверхности почвы и заделывают, а жидкие разводят в воде и выливают непосредственно под корень. Главное — не превышать рекомендованные дозировки.

Как выбрать удобрение

Любое удобрение содержит три ключевых компонента:

  • Азот (N) — для активного роста зелёной массы.

  • Фосфор (P) — для крепкой корневой системы и обильного цветения.

  • Калий (K) — для повышения иммунитета растений и устойчивости к стрессам.

Начинать лучше со сбалансированных смесей с маркировкой NPK 4-4-4. Они безопасны и подходят для большинства культур. По мере наблюдения за состоянием растений можно корректировать состав — добавлять микроэлементы, биологически активные вещества и полезные микроорганизмы.

Особенно хорошо работают органические удобрения. Они не только питают растения, но и восстанавливают почвенный микробиом, что критически важно для долгосрочного здоровья всего участка.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тишина, темнота и одинокий крик — что кот на самом деле хочет сказать
Секреты нового Mercedes-AMG GT XX: 5 минут зарядки — 400 км хода
Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить
От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку
Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию
Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались
Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon
Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой
Лоток не там — и дом в опасности: как один предмет рушит кошачий мир и ваше спокойствие
Секрет блестящих и сильных волос — в одной простой привычке до душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.