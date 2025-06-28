Секрет чёрного золота: зелёные растения, которые жгут как бензин

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник знает: компост — это основа плодородия. Но почему у одного уже через пару месяцев получается рыхлая, ароматная земля, а у другого — мёрзлая глыба или сухая куча соломы?

Фото: en.wikipedia.org Компост

Причина чаще не в том, что вы кладёте, а как вы это сочетаете. Главное — не просто бросать зелень в кучу, а понимать, кто в этой кухне разжигает костёр.

Крапива и её друзья

Самый мощный природный ускоритель — молодая крапива. В ней — азот, железо и микроэлементы, которые "взрывают" микробную активность.

Достаточно слоя 5-10 см между "коричневыми" материалами (листья, ветки, картон) — и куча начинает парить.

Отлично работают и другие зелёные ускорители:

ботва бобовых (фасоль, клевер, люпин),

листья одуванчика и тысячелистника,

скошенная трава (только тонким слоем, иначе задохнётся).

Секрет в корнях

Настоящая магия — в корнях. Особенно у бобовых и злаков. В них живёт армия микроорганизмов, готовых ускорить разложение. Поэтому при закладке компоста захватывайте с комом земли, а не просто ботву.

Как сложить кучу правильно

Нижний слой — ветки и стебли. Затем — зелёные ускорители: крапива, бобовые, одуванчики (с корнями!). Присыпьте землёй или старым компостом — это "прививка" полезных бактерий. Снова сухой слой — и пролейте водой или травяным настоем. Накройте плёнкой, картоном или старым одеялом.

Уже через пару дней куча согреется, а через неделю её стоит переворошить — для доступа кислорода.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

