Секрет чёрного золота: зелёные растения, которые жгут как бензин

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Садоводство

Каждый огородник знает: компост — это основа плодородия. Но почему у одного уже через пару месяцев получается рыхлая, ароматная земля, а у другого — мёрзлая глыба или сухая куча соломы?

Компост
Фото: en.wikipedia.org
Компост

Причина чаще не в том, что вы кладёте, а как вы это сочетаете. Главное — не просто бросать зелень в кучу, а понимать, кто в этой кухне разжигает костёр.

Крапива и её друзья

Самый мощный природный ускоритель — молодая крапива. В ней — азот, железо и микроэлементы, которые "взрывают" микробную активность.
Достаточно слоя 5-10 см между "коричневыми" материалами (листья, ветки, картон) — и куча начинает парить.

Отлично работают и другие зелёные ускорители:

  • ботва бобовых (фасоль, клевер, люпин),

  • листья одуванчика и тысячелистника,

  • скошенная трава (только тонким слоем, иначе задохнётся).

Секрет в корнях

Настоящая магия — в корнях. Особенно у бобовых и злаков. В них живёт армия микроорганизмов, готовых ускорить разложение. Поэтому при закладке компоста захватывайте с комом земли, а не просто ботву.

Как сложить кучу правильно

  1. Нижний слой — ветки и стебли.

  2. Затем — зелёные ускорители: крапива, бобовые, одуванчики (с корнями!).

  3. Присыпьте землёй или старым компостом — это "прививка" полезных бактерий.

  4. Снова сухой слой — и пролейте водой или травяным настоем.

  5. Накройте плёнкой, картоном или старым одеялом.

Уже через пару дней куча согреется, а через неделю её стоит переворошить — для доступа кислорода.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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