Секрет чёрного золота: зелёные растения, которые жгут как бензин

Каждый огородник знает: компост — это основа плодородия. Но почему у одного уже через пару месяцев получается рыхлая, ароматная земля, а у другого — мёрзлая глыба или сухая куча соломы?
Причина чаще не в том, что вы кладёте, а как вы это сочетаете. Главное — не просто бросать зелень в кучу, а понимать, кто в этой кухне разжигает костёр.
Самый мощный природный ускоритель — молодая крапива. В ней — азот, железо и микроэлементы, которые "взрывают" микробную активность.
Достаточно слоя 5-10 см между "коричневыми" материалами (листья, ветки, картон) — и куча начинает парить.
Отлично работают и другие зелёные ускорители:
ботва бобовых (фасоль, клевер, люпин),
листья одуванчика и тысячелистника,
скошенная трава (только тонким слоем, иначе задохнётся).
Настоящая магия — в корнях. Особенно у бобовых и злаков. В них живёт армия микроорганизмов, готовых ускорить разложение. Поэтому при закладке компоста захватывайте с комом земли, а не просто ботву.
Нижний слой — ветки и стебли.
Затем — зелёные ускорители: крапива, бобовые, одуванчики (с корнями!).
Присыпьте землёй или старым компостом — это "прививка" полезных бактерий.
Снова сухой слой — и пролейте водой или травяным настоем.
Накройте плёнкой, картоном или старым одеялом.
Уже через пару дней куча согреется, а через неделю её стоит переворошить — для доступа кислорода.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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