Ваш июньский шанс на арбуз: как получить урожай без рассады

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если весной не успели — не спешите отчаиваться. Арбузы в умеренном климате вполне реально вырастить и при июньском старте. Главное — правильно подойти к выбору сорта и создать растениям комфортные условия.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Забудьте о гигантах: в июне шанс вызреть есть только у ультраранних и ранних гибридов. От посева до первого урожая у них уходит примерно 60-65 дней.

Почему теплица — ваш союзник

В закрытом грунте почва быстрее прогревается, арбузы защищены от сюрпризов погоды, а старт получается бодрым. Главное — дождаться устойчивого тепла:

воздух - выше +24 °C,

почва - не менее +15 °C.

Где сажать и как готовить землю

Арбузы обожают солнце и простор. Грядку делают на южной стороне теплицы. Земля должна быть легкой, нейтральной и рыхлой. Подойдут супеси с добавлением перегноя. Никаких тяжёлых глин и сырых участков!

Лучшие предшественники - капуста, кукуруза, томаты.

- капуста, кукуруза, томаты. Худшие - любые тыквенные (в том числе огурцы).

Посев: что и как

На грядке формируют холмики высотой до 25 см, оставляя 80-100 см между ними. В каждую лунку вносят горсть золы или перегноя, перемешивают с землей.

Семена можно сажать сухими или заранее прорастить. В каждую лунку — 1-2 штуки. Засыпать рыхлой почвой и аккуратно полить тёплой водой. До всходов грядку на ночь закрывают плёнкой.

Уход: минимум, но по делу

Полив — только в междурядья, не затапливая корни. Ночью — утепление. Под растущие арбузы кладут доски, чтобы не подгнили от влажной земли.

Подкормки:

через 2 недели после всходов — азот,

при бутонах — фосфор и калий,

при росте плодов — комплексное удобрение.

Никакой магии — просто внимание и терпение. Даже в июне вы можете вырастить свои сладкие полосатики!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

