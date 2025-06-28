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Ваш крыжовник в опасности — как в июне защитить ягоды от тли и болезней

2:45
Садоводство

Смородина, крыжовник, жимолость, малина, ежевика — все они сейчас в пике роста. Одни уже отдали ранний урожай (жимолость), другие только зреют (смородина, крыжовник), а третьи выбрасывают побеги, на которых вы соберёте ягоды только в следующем году.

Крыжовник
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Именно в это время кустарники активно "захватывают" территорию — и это не всегда на пользу. Заросшие кусты — не признак силы, а путь к болезням и мелким кислым ягодам. Сейчас ваша задача — уделить кустам внимание и задать им форму на весь сезон.

Черная смородина: обрезка сразу после сбора ягод

Старые ветви (старше 4-5 лет) нужно вырезать под корень — они темные, грубые, с потрескавшейся корой. Параллельно удалите тонкие, полегающие или растущие внутрь побеги.

Оставьте 4-5 самых крепких молодых стеблей. В июне у них можно прищипнуть верхушки на 5-10 см, чтобы стимулировать ветвление и закладку будущих плодовых почек.

Крыжовник, красная и белая смородина: борьба с порослью

Ветви у этих кустов живут дольше (до 7-8 лет), и обрезка основной массы — весной. Но сейчас критично удалить всю прикорневую поросль. Она не принесёт урожая, но загустит куст.

Вырезайте лишнее у самой земли, пока побеги ещё нежные и не одеревенели.

Малина: нормировка побегов — залог урожая

Пока на старых побегах зреют ягоды, из земли активно лезут новые стебли — будущий урожай. Но не стоит их жалеть.

Оставьте 5-7 крепких побегов у сильных сортов, 8-10 — у среднерослых. Остальные смело вырезайте, чтобы не крали питание. Июнь — лучшее время для этого: стебли окрепнут и не вымерзнут зимой.

Ремонтантная малина и ежевика: формируйте куст с умом

Сейчас у них может быть как первое плодоношение, так и рост новых побегов. Оставьте по 4-6 сильных стеблей малины и 5-8 у ежевики. У плетистой — подвяжите новые побеги к шпалерам.

Калий — ягоды будут крупнее и слаще

Когда ягоды наливаются — дайте кустам калий. Это может быть зола (0,5-1 л под куст) или сульфат калия (1 ст. л. на 10 л воды). После сбора — подкормите органикой или минеральным комплексом.

Полив: редкий, но щедрый

Особенно в жару и в период налива — 1-2 раза в неделю обильно, под корень. Поверхностный полив — враг урожая.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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