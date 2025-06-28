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Выбросьте лопату: зелёное покрытие, которое сделает почву пышной

2:05
Садоводство

Каждую весну вы берёте в руки лопату, срываете спину, а на выходе — слёжившаяся почва и набежавшие сорняки? Есть способ проще. И он работает не хуже, а лучше.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Секрет прост: земля не должна оставаться голой. Природа так не делает — в лесу или на лугу почва всегда укрыта. И именно этот покров питает микроорганизмы и делает почву живой и рыхлой.

На огороде тот же принцип можно реализовать с помощью сидератов. Но не в стандартном режиме — "посеяли рожь осенью и забыли", а в режиме непрерывного зелёного ковра, который работает на участке круглый год.

Вы убрали урожай — скажем, картошку или лук в июле. Вместо того чтобы оставлять землю под солнцем, сразу сеете быстрорастущий сидерат. Один из лучших вариантов — фацелия: растёт быстро, цветёт красиво и насыщает почву.

Другой сильный дуэт — вика с овсом. Вика даёт азот, овёс — много зелёной массы. Через 4–6 недель, до цветения, вы не перекапываете посев. Просто срезаете зелень плоскорезом и оставляете на месте, как мульчу.

Что в итоге

  • Почва не пересыхает и остаётся прохладной.

  • Корни сидератов перегнивают и создают каналы для воздуха и воды.

  • Срезанная трава разлагается, кормит червей и микроорганизмы.

Вы можете сразу высаживать рассаду — капусту, дайкон, зелень. Просто раздвиньте слой мульчи, посадите — и забудьте о прополке: сорняки не пробьются сквозь зелёный ковер.

Осенью снова сеете озимый сидерат — рожь или горчицу. Весной срезаете — и получаете уже готовую мульчу.

Так формируется новый слой плодородной земли. Она становится рыхлой, мягкой, живой. И без перекопки.

Это не лень — это умный способ садоводства, который экономит силы и улучшает грядки год за годом.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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