Посадили для красоты — теперь не можете избавиться: эти цветы оккупируют весь участок

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбирая растения для клумбы, мы часто покупаем "лицедеев" — милых, ухоженных, нарядных. Но за сезон-другой эти красавцы превращаются в беспощадных захватчиков, которые не признают границ.

Фото: flickr.com by bastus917, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ландыш

Ландыш майский — один из самых коварных. Его аромат и колокольчики обманчивы: под землёй — армия корней, которые пробираются под дорожки, фундаменты и даже к соседям. Удалить их полностью почти невозможно.

Не отстаёт и вербейник монетчатый. Он укореняется в каждом узле и быстро покрывает весь участок зелёным ковром. Переползает бордюры, забивает другие посадки и буквально душит соседей.

Барвинок малый радует вечнозелёной листвой и голубыми цветами, но и он не подарок. Его подземные столоны вытесняют все растения, что не успевают "убежать".

Мята — настоящая обманщица. В чай — отлично, в землю — катастрофа. Без ограничителя через два года будет не грядка, а мятное болото.

Топинамбур хорош в тарелке, но после сбора урожая клубни дают десятки новых побегов. Он заполняет всё и всюду, и избавиться от него — отдельный квест.

Сныть пестролистная тоже не сдается: её белёсые корни уходят глубоко, обвивают всё подряд и мешают другим растениям дышать.

Чтобы сдержать агрессоров:

высаживайте их в контейнеры без дна, вкопанные минимум на 50 см;

регулярно срезайте побеги, не давая укореняться;

не перекапывайте "захваченные" участки — это только множит врага;

вместо этого — накройте территорию плотным материалом (картон, геотекстиль, мульча) на год;

и, главное, не сажайте их рядом с овощами или коллекционными цветами — только в "зонах, где не жалко".

Уточнения

Ла́ндыш (лат. Convallária) — монотипный либо олиготипный род однодольных растений семейства Спаржевые (Asparagaceae).



