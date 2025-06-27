Забудьте про универсальные удобрения — смородина просит совсем другого

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрали последние ягодки? Отлично. Но теперь начинается самое важное: подготовка куста к следующему сезону. И здесь всё решает одна подкормка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Многие забывают, что смородина закладывает будущий урожай сразу после сбора плодов. Именно в это время куст либо начинает готовиться к цветению следующей весной — либо уходит в зиму ослабленным и "пустым".

Что нужно? Не азот — забудьте про него

Азот после сбора ягод только навредит: вызовет всплеск роста зелени и новых побегов, которые не успеют одревеснеть и вымерзнут зимой.

Настоящие герои здесь — фосфор и калий. Они работают в тандеме:

Фосфор укрепляет корневую систему.

Калий повышает морозоустойчивость и напрямую влияет на размер, сладость и плотность будущих ягод.

Лучшее решение — монофосфат калия

Это удобрение идеально сбалансировано для смородины после плодоношения. Оно растворяется полностью, быстро усваивается и даёт мощный эффект.

Как применять:

Через 7-10 дней после сбора урожая, но не позднее середины сентября:

Разведите 1 столовую ложку (10-15 г) в 10 литрах воды.

Предварительно полейте куст простой водой.

Внесите по 10 л раствора под каждый куст, по периметру кроны.

Избегайте попадания на листья — только корневая зона!

Что даст результат

Весной — сильные почки и обильное цветение.

Летом — ягоды, которые сами просятся в кадушку: крупные, налитые, с насыщенным вкусом.

Простое действие, одно ведро подкормки — и ваш куст в ответ выложится на полную.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

