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Цветов много, а перцев нет: как один бутон обнуляет весь урожай

1:57
Садоводство

Цветов было море, зелени — как в джунглях, а собрали всего пару перчиков? Возможно, вы просто не удалили один-единственный бутон.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Многие дачники всё лето пестуют перцы: поливают, подкармливают, укрывают от ветра. А в итоге — несколько мелких плодов и полное разочарование. Причина часто не в погоде и не в почве, а в незаметной, но критичной ошибке при формировке куста.

Кто такой "коронный бутон" и почему он всё портит

Перец растёт по верхушечному принципу: первый бутон появляется прямо в развилке главного стебля. Его часто называют коронным. Если его оставить, растение тут же сосредоточит все силы на этом первом плоде — и притормозит развитие боковых побегов.

В итоге куст вырастет низкий, слабый и неразветвлённый. Перец будет ранний, но один — два и обчёлся. Если же не удалять ни коронный бутон, ни лишнюю зелень — получится другая крайность: сплошная крона без проветривания и света внутри. Цветки не опылятся, завязи будут осыпаться.

Как формировать перец правильно

  • Удалите коронный бутон, когда куст достигнет 15-25 см. Это даст сигнал: "расти вширь".

  • Из развилки пойдут 2-4 скелетных побега. Пусть подрастут — на них появятся следующие бутоны.

  • Для раннего урожая бутоны можно оставить. Для обильного — удалить и эти.

  • Удалите всю листву и побеги ниже первой развилки — они только мешают.

  • Следите за пасынками: если куст не загущён — часть оставьте. Иначе — выщипывайте.

  • Все бесплодные, слабые или внутрь растущие побеги — в мусор.

Формировка в начале сезона — это как маршрут для поезда: от неё зависит, куда и с какой скоростью "поедет" весь куст.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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