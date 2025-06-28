Чизкейк на вечер: вот как удивить гостей с помощью простого рецепта

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чизкейк — это один из самых популярных десертов, который покорил сердца гурманов по всему миру. С его нежной кремовой текстурой и разнообразием вкусов нельзя не влюбиться. Если вы хотите удивить своих близких или просто насладиться настоящим кулинарным шедевром, то предлагаем наши рекомендации.

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чизкейк

Для приготовления чизкейка вам понадобятся следующие ингредиенты:

Корж:

200 г печенья (обычно используют «Савоярди» или «Песочное»)

100 г сливочного масла

Начинка:

400 г сыра (например, «Филадельфия»)

200 г сметаны или греческого йогурта

150 г сахара

3 яйца

1 ч. л. ванильного экстракта или сахар с ванилью

Сок лимона (по желанию для лёгкой кислинки)

Глазурь (по желанию):

200 г ягод (малина, клубника или черника)

50 г сахара

1 ст. л. крахмала

Приготовление чизкейка

1. Подготовка коржа

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки. В результате вы должны получить однородную массу.

Растопите сливочное масло и смешайте его с крошкой печенья. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Выложите смесь в форму для выпечки (лучше использовать разъемную) и равномерно распределите по дну, утрамбуйте. Поставьте форму в холодильник на 30 минут для застывания.

2. Приготовление начинки

В глубокой миске смешайте сыр, сметану или йогурт, сахар, ваниль и лимонный сок с цедрой. Взбивайте до получения однородной массы без комков.

По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать. Убедитесь, что смесь однородная, но не перемешивайте слишком долго, чтобы избежать избыточного насыщения воздухом.

3. Сборка чизкейка

Доставайте подготовленный корж из холодильника и равномерно выливайте подготовленную начинку сверху. Разровняйте поверхность.

4. Выпекание

Разогрейте духовку до 160°С. Поместите чизкейк в духовку и выпекайте около 50-60 минут. Когда края чизкейка слегка застынут, а середина будет чуть подрагивать — это идеальный момент, чтобы достать его из духовки.

Выключите духовой шкаф и оставьте чизкейк остывать внутри с приоткрытой дверцей. Это поможет избежать трещин на поверхности.

5. Охлаждение

После охлаждения поставьте чизкейк в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь. Это важно для достижения однородной текстуры и вкуса.

6. Приготовление глазури (по желанию)

В маленькой кастрюле смешайте ягоды и сахар, варите на медленном огне, пока ягоды не начнут выделять сок. Добавьте крахмал в небольшом количестве воды и доведите до кипения, постоянно помешивая. Дайте глазури остыть.

7. Подача

Перед подачей достаньте чизкейк из холодильника, аккуратно снимите разъемную форму и украсьте его глазурью. Можно дополнить ягодами, мятой или тёртым шоколадом.

Советы для идеального чизкейка