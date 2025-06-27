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Секретная подкормка для жимолости: кусты будут усыпаны ягодами всё лето

Садоводство » Советы

Жимолость — это удивительное растение, которое радует многих садоводов своими вкусными и полезными ягодами. С ранней весны до поздней осени она украшает сад, а её плоды обогащают наш рацион витаминами. Чтобы добиться хорошего урожая и обеспечить кустам здоровье, необходимо правильно их подкармливать.

Цветение жимолости
Фото: Own work by Enrico Blasutto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветение жимолости

Зачем нужна подкормка жимолости?

Жимолость, как и любое другое растение, нуждается в питательных веществах для роста, развития и плодоношения. Правильная подкормка помогает:

  • Укрепить корневую систему;
  • Увеличить количество цветков и ягод;
  • Улучшить вкус и качество плодов;
  • Повысить устойчивость к вредителям и болезням.

Подкормка помогает восполнить недостаток элементов, необходимых для роста, таких как азот, фосфор, калий и микроэлементы.

Как правильно подкармливать жимолость?

Тайминг подкормки

Первую подкормку лучше всего проводить весной, когда кусты только начинают развиваться. В это время важно обеспечить жимолость достаточным количеством азота для активного наращивания зеленой массы. Вторая подкормка, во время появления цветков, сосредотачивается на фосфоре и калии, чтобы обеспечить обильное плодоношение. Третью подкормку можно провести в конце лета, чтобы укрепить растение и подготовить его к зиме.

Выбор удобрений

Тут множество вариантов — как органических, так и минеральных:

  • Органика: навоз, компост, перегной. Это отличные источники питательных веществ и улучшителей почвы. Используйте перепревший навоз, разбросайте его под кустами, а затем заделывайте в почву.
  • Минеральные удобрения: например, комплексное удобрение, содержащее все необходимые макро- и микроэлементы. Можно использовать специализированные удобрения для ягодных кустов, в которых есть нужные пропорции.
  • Зола: древесная зола — это источник калия, который необходим для формирования ягод. Добавляя золу, вы не только удобряете, но и обогащаете почву микроэлементами.

Способы внесения подкормки

  • Корневая подкормка: лучше всего вносить удобрения вокруг корней. Разбросайте удобрения по приствольному кругу и аккуратно заделайте в почву, поливая растение.
  • Листовая подкормка: это хороший способ быстро доставить элементы питания непосредственно к листьям. Разводите удобрения в воде и опрыскивайте растения в утренние или вечерние часы – это поможет избежать ожогов.

Количество и частота подкормок

Количество и частота подкормок зависят от состояния растений и типа почвы. Однако можно ориентироваться на следующие рекомендации:

  • Весной: 20-30 г азотного удобрения на куст.
  • Перед цветением: 30-40 г комплексного удобрения или 1-2 ведра компоста.
  • Летом: 20-30 г калийно-фосфорного удобрения.

Дополнительные советы

  • Полив: правильный полив — ключ к хорошему усвоению питательных веществ. Проверьте, чтобы почва не пересыхала, особенно сразу после внесения удобрений.
  • Мульчирование: мульча помогает сохранить влагу и улучшить структуру почвы, что способствует лучшему усвоению подкормок.
  • Обрезка: регулярная обрезка помогает поддерживать кусты здоровыми и стимулирует развитие новых побегов, а следовательно, новые ягоды.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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