Соберите мечту: как своими руками создать уютную лавочку для дачи

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дача — это место, где мы можем отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. уютная лавочка на приусадебном участке — отличный способ организовать комфортное место для отдыха, чтения книг или общения с друзьями. Построить лавочку своими руками не так сложно, как может показаться.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лавочка

Материалы и инструменты

Для начала вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Материалы:

Доски (лучше всего использовать древесину сосны или ели):

Для сиденья: 2-3 доски размером 100-150 см и шириной 20 см.

Для спинки: 1-2 доски размером 100-150 см и шириной 15 см.

Для ног: 4 стойки длиной около 80 см и 2 поперечные балки длиной 100 см.

Саморезы для дерева, уровень, клей для дерева (по желанию).

Инструменты:

Электролобзик или ножовка.

Шуруповёрт или отвертка.

Уровень.

Рулетка.

Шлифовальная машина или наждачная бумага.

Малярная кисть и лак или краска (по желанию).

Этапы сборки лавочки

Подготовка деталей

Сначала необходимо нарезать все детали по размерам. Если вы используете электролобзик, следите за тем, чтобы рез был ровным. Не забудьте обработать края каждой детали шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, чтобы избежать заноз.

Сборка каркаса

Начните с создания каркаса для лавочки. Убедитесь, что он достаточно прочный и устойчивый. Для этого:

Возьмите две поперечные балки и прикрепите по ним по две стойки, образуя прямоугольник.

Соедините два прямоугольника с помощью саморезов, так чтобы все места соединения были на одном уровне при помощи уровня.

Установка сиденья

После того как каркас готов, можно устанавливать сиденье:

Прикрепите доски для сиденья к каркасу с помощью саморезов, следя за тем, чтобы они были ровно расположены и не имели зазоров. Доски можно прикрепить впритык или с небольшими промежутками для вентиляции.

Установка спинки

Следующий этап — установка спинки:

Прикрепите доски для спинки к задней части каркаса. Спинка должна быть удобной и не слишком наклоненной, чтобы обеспечить комфорт при посадке.

Убедитесь, что спинка надежно закреплена и устойчива, чтобы избежать прогиба.

Финальная обработка

После того как лавочка собрана, рекомендуем провести её обработку:

Если вы планируете красить или лакировать лавочку, выполните эту процедуру сейчас. Это защитит древесину от влаги и повреждений и добавит эстетичности.

Если хотите, можно использовать в качестве финишного покрытия олифу или специальные деревянные грунтовки.

Установка на даче

Перенесите вашу новую лавочку на выбранное место на даче. Убедитесь, что берегите её от прямых солнечных лучей (можно высадить рядом с ней теневые растения), чтобы продлить срок службы.

Создание простой лавочки на даче своими руками — это не только увлекательный процесс, но и отличный способ добавить уют на свой участок. Теперь у вас есть комфортное место для отдыха и общения с близкими!