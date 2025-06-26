Этот секретный приём при сборе картошки избавит клубни от болезней

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картошка — один из самых популярных и универсальных овощей, который с удовольствием выращивают как опытные садоводы, так и новички. Правильный подход к сбору урожая картофеля — это залог получения качественных и здоровых клубней. Одним из ключевых аспектов является время, когда следует выкапывать картошку. Рассмотрим, почему лучше делать это, когда ботва становится сухой и жёлтой.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Понимание жизненного цикла картофеля

Картофель, как и многие другие растения, проходит несколько этапов своего жизненного цикла. Сначала он активно растет, образует ботву и цветет, затем наступает период, когда растение начинает формировать клубни и готовится к лежанию и хранению. Когда ботва начинает увядать и желтеть, это свидетельствует о завершении процесса вегетации и о том, что картошка готова к сбору.

Преимущества сбора картошки при сухой ботве

Уменьшение механических повреждений: сухая ботва менее подвержена ломкости и повреждениям, что позволяет облегчить процесс сборки и сохранить целостность клубней.

Уменьшение риска заболеваний: собирая картошку с сухой ботвой, вы снижаете вероятность распространения различных заболеваний, которые могут возникнуть из-за сырой или гнилостной ботвы, что защищает клубни от гниения.

Как лучше хранить: после сбора картошки, когда ботва высохла, клубни уже начинают формировать защитную кожуру, что усиливает их устойчивость к повреждениям при хранении и увеличивает срок годности.

Оптимальные условия для сбора урожая

Чтобы сбор прошел успешно, учтите следующие рекомендации:

Выждите период после цветения: как правило, картошка готова к сбору через 2-3 недели после того, как цветы опадут и ботва начнет желтеть.

Ожидание окончательной сушки: дождитесь, когда ботва станет полностью сухой и пожелтевшей. Это лучшая индикация того, что клубни находятся в идеальном состоянии для выкопки.

Избегайте дождливых дней: собирайте картошку в сухую погоду. Влага на ботве или почве может привести к тому, что клубни будут повреждены или начнут гнить во время хранения.

Методы выкапывания картошки

Вручную: используйте садовую лопату, чтобы осторожно вырывать клубни. Начинайте с края ряда и двигайтесь к центру, стараясь не повредить картошку.

Механизированный способ: если у вас большой участок с картошкой, вы можете использовать мотоблоки или картофелекопатели, которые значительно ускорят процесс сбора урожая.

Хранение собранного урожая

После того как вы выкопали картошку, важно правильно ее подготовить и сохранить. Вот несколько советов: