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Этот секретный приём при сборе картошки избавит клубни от болезней

3:26
Садоводство » Советы

Картошка — один из самых популярных и универсальных овощей, который с удовольствием выращивают как опытные садоводы, так и новички. Правильный подход к сбору урожая картофеля — это залог получения качественных и здоровых клубней. Одним из ключевых аспектов является время, когда следует выкапывать картошку. Рассмотрим, почему лучше делать это, когда ботва становится сухой и жёлтой.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Понимание жизненного цикла картофеля

Картофель, как и многие другие растения, проходит несколько этапов своего жизненного цикла. Сначала он активно растет, образует ботву и цветет, затем наступает период, когда растение начинает формировать клубни и готовится к лежанию и хранению. Когда ботва начинает увядать и желтеть, это свидетельствует о завершении процесса вегетации и о том, что картошка готова к сбору.

Преимущества сбора картошки при сухой ботве

  • Уменьшение механических повреждений: сухая ботва менее подвержена ломкости и повреждениям, что позволяет облегчить процесс сборки и сохранить целостность клубней.
  • Уменьшение риска заболеваний: собирая картошку с сухой ботвой, вы снижаете вероятность распространения различных заболеваний, которые могут возникнуть из-за сырой или гнилостной ботвы, что защищает клубни от гниения.
  • Как лучше хранить: после сбора картошки, когда ботва высохла, клубни уже начинают формировать защитную кожуру, что усиливает их устойчивость к повреждениям при хранении и увеличивает срок годности.

Оптимальные условия для сбора урожая

Чтобы сбор прошел успешно, учтите следующие рекомендации:

  • Выждите период после цветения: как правило, картошка готова к сбору через 2-3 недели после того, как цветы опадут и ботва начнет желтеть.
  • Ожидание окончательной сушки: дождитесь, когда ботва станет полностью сухой и пожелтевшей. Это лучшая индикация того, что клубни находятся в идеальном состоянии для выкопки.
  • Избегайте дождливых дней: собирайте картошку в сухую погоду. Влага на ботве или почве может привести к тому, что клубни будут повреждены или начнут гнить во время хранения.

Методы выкапывания картошки

  • Вручную: используйте садовую лопату, чтобы осторожно вырывать клубни. Начинайте с края ряда и двигайтесь к центру, стараясь не повредить картошку.
  • Механизированный способ: если у вас большой участок с картошкой, вы можете использовать мотоблоки или картофелекопатели, которые значительно ускорят процесс сбора урожая.

Хранение собранного урожая

После того как вы выкопали картошку, важно правильно ее подготовить и сохранить. Вот несколько советов:

  • Очистка и сушка: удалите оставшуюся ботву и верхний слой почвы, но не мойте клубни. Дайте им немного высохнуть на воздухе в тенистом месте.
  • Температурный режим: храните собранный урожай в прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для хранения картофеля — 2-4 градуса Цельсия.
  • Обработка: по мере необходимости проверяйте клубни на наличие повреждений и гнили. Убирайте поврежденные клубни, чтобы они не испортили остальные.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Этот секретный приём при сборе картошки избавит клубни от болезней
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